I No-vax scoprono la mobilità sostenibile: car pooling e bici per evitare i mezzi dal 6 dicembre

C’è un clima di collaborazione e solidarietà nelle chat Telegram No-Vax dove, da un paio di giorni, gli utenti si stanno organizzando in vista del 6 dicembre, quando subentreranno norme più rigide sul Super Green Pass anche sui mezzi pubblici. Spuntano allora gruppi spontanei di “trasporti solidali” a Monteverde, nel Municipio II e a Ostia, iniziative che però coinvolgono Roma quanto tutta Italia, pur di evitare i controlli e mantenere lo “stato di diritto” sulla libera circolazione senza Green Pass.

“Anche non prenderli è un atto di disobbedienza civile”, interviene un utente da una delle chat. Tra chi si attrezza via bici e chi chiede un passaggio in auto, l’offerta è rivolta solo a chi condivide la presa di posizione no-vax. “L’obbiettivo è organizzare trasporti solidali verso qualsiasi luogo di studio o di lavoro, visite mediche, etc.”, precisa una partecipante. Così, se dal 6 dicembre ogni ingresso su bus, metro e treni rischia di essere contingentato, i no-vax evitano proprio di metterci piede.

“L'idea è anche quella di utilizzare la bici come mezzo alternativo al bus e all'auto – suggerisce un’altra partecipante - e di organizzare dei bici-bus per recarsi a lavoro o a scuola per renderci visibili e magari più protetti”, riscoprendo l’utilità della mobilità sostenibile, anche se per contravvenire all’ordine pubblico.

Per agevolare l’organizzazione, nella chat si condividono fogli Excel dove chi aderisce indica l’orario in cui ha bisogno di un passaggio, da dove partire, dove arrivare e i mezzi a disposizione. Un’intraprendenza che, si legge dai post, serve a “tranquillizzare” e aiutare i no-vax a non temere le ripercussioni del 6 dicembre. “Per gli spostamenti in bicicletta vorremmo creare dei gruppi per andare insieme, per permettere anche a chi non è pratico di superare la paura e acquisire sicurezza”.