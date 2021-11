No Green Pass choc, sfilata come prigionieri di Auschwitz. Zingaretti: "Vergognatevi e vaccinatevi"

No Green Pass choc a Novara, dove i manifestanti hanno sfilato indossando delle pettorine a strisce verticali bianco e grigio, qualcuna con un numero attaccato sopra. Come le divise fatte di stracci dei lager nazisti, come i prigionieri di Auschwitz.

E per rendere ancora meglio l'idea hanno marciato, due a due, aggrappati a una corda inframezzata di nodi che aveva tutta l'intenzione di richiamare il filo spinato. Sempre evocando i campi di concentramento. Lo riporta il quotidiano 'La Stampa' parlando della provocazione messa in scena dai manifestanti. Ai cartelli si è aggiunta la "'marcia forzata' che ha irritato più di un passante".

Una marca "vergognosa", secondo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha condannato la manifestazione: "Siete dei privilegiati che non si vaccinano e vivete liberi solo grazie al fatto che altri lo hanno fatto per voi. Egoisti perché pensate solo al vostro ego e non alla catastrofe del lavoro, sociale, economica e produttiva che provocherebbe non vaccinarsi e tornare indietro".

"Siete ignoranti o siete in malafede perché solo in questo caso potete fare questi paragoni. - il duro attacco di Zingaretti - Vogliamo vivere liberi e sicuri e questo obiettivo lo danno solo la scienza e la campagna vaccinale. Vergognatevi e vaccinatevi".