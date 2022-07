Niente tram 8 per sei mesi: al suo posto bus sostitutivi

Non solo la metropolitana di Roma, con la metro A che chiuderà in anticipo per 18 mesi. I trasporti romani saranno interessati dall'interruzione anche del tram 8 che collega Casaletto a Monteverde con piazza Venezia. Per tutta la durata dei lavori il tram sarà sostituito dal bus di superficie per sei mesi. Le attività di cantiere invece avranno durata di nove mesi.

La linea seguirà lo stesso percorso del tram e, dove possibile, utilizzerà le corsie preferenziali lungo l’itinerario. I bus effettueranno unico capolinea a Casaletto mentre, per motivi di viabilità, quella di piazza Venezia sarà una fermata dove i bus sosteranno lo stretto necessario per la salita e discesa dei viaggiatori.

L’orario di prima e ultima corsa del servizio bus sarà lo stesso del tram.

I lavori

I lavori previsti interesseranno il rinnovo dei sei chilometri di linea di binari. Atac spiega che "la linea di tram 8 è la più importante della rete, in termini di corse effettuate al giorno e di domanda. Per questo abbiamo la necessità di sostituire parte dei binari la cui installazione risale sino a 40 anni fa".