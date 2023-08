Nido con quattrocento vespe orientalis a due passi dal colonnato di San Pietro

Resta massiccia la presenza e la conseguente paura per le vespe orientalis nella Capitale. In un abitazione vicino al colonnato di San Pietro è stato rimosso un enorme nido.

Un nido popolato da almeno 400 vespe intente ad allevare le nuove regine che avrebbero colonizzato Roma nella primavera 2024 è stato trovato a casa di Leo, cittadino romano preoccupato dalla massiccia presenza di questi animali che entravano e uscivano dal tubo di scarico della caldaia.

La famiglia preoccupata vista la presenza in casa della piccola Ginevra (15 mesi) ha chiesto l'intervento ad Andrea Lunerti, etologo non nuovo in questi interventi che ha prontamente rimosso il nido.