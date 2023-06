Un alveare con diecimila api in una villetta alle porte di Roma: la scoperta da record

Un nido d'api da record di oltre 130 centimetri e abitato da più di 100.000 insetti. Lo ha scoperto – e rimosso – il naturalista e zoologo Andrea Lunerti a Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. Le api vivevano nell'intercapedine di una villetta che ormai da cinque anni convivevano con gli insetti. Nel corso del tempo, però, il numero è salito vertiginosamente e così è partita la richiesta di aiuto.

Lunerti, nel suo intervento, ha documentato tutto sui social con un video per tratti spettacolare: "Ho dovuto aprire una cavità nel muro per arrivare ai favi. Si tratta di un nido incredibile, tra i più grandi estratti da muri domestici". Gli insetti sono stati quindi trasferiti nelle arnie del Rifugio del Lupo a Morlupo. "Ci sono volute 3 ore di fatica, dolore e determinazione per portarle in salvo come desideravano le tre donne occupanti della villetta".