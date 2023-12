Rivoluzione nidi e materne, famiglie contro il Comune: “Criticità macroscopiche”

Da gennaio nei nidi e nelle materne di Roma Capitale ci sarà una "piccola" rivoluzione. Con la conclusione del concorso per le progressioni verticali di carriera, che ha riguardato anche le educatrici e gli educatori che avevano i requisiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in 149 sono diventati coordinatori pedagogici. Una figura amministrativa di gestione che si occuperà contemporaneamente di più strutture, fino a quattro contemporaneamente.

I coordinatori pedagogici e la preoccupazione dell'utenza

La novità era annunciata da mesi, ma l'entrata in operatività delle nuove figure, che comporta il dislocamento degli attuali funzionari educativi e delle Poses, mette in agitazione il mondo della scuola. Non solo le organizzazioni sindacali (la Cgil ha apertamente contestato il Comune, Uil chiede un passaggio di consegne più graduale) e le educatrici stesse, ma anche le famiglie. L'utenza, che ogni giorno si trova a gestire le conseguenze di problemi organizzativi, scioperi, assenza di educatrici e maestre, come ampiamente raccontato da RomaToday in questi mesi.

La lettera di oltre 20 famiglie al Comune di Roma

A inizio dicembre dal dipartimento risorse umane è partita una lettera, indirizzata al dipartimento scuola, formazione e lavoro e al competente assessorato, nella quale si dettava la linea per quanto riguarda la messa in funzione dei coordinatori pedagogici. Modalità e tempi, molto stretti, per trasformare in realtà un cambiamento annunciato. Lo stesso giorno, un nutrito gruppo di famiglie, rappresentanti di almeno una ventina di consigli di gestione di nidi e materne di Roma, ha preso carta e penna e scritto a tutti i livelli della macchina capitolina: dalle risorse umane alla scuola, dal gabinetto del Sindaco alla commissione trasparenza, ovviamente a tutti gli assessorati coinvolti. Le loro sono parole di sincera preoccupazione e smarrimento.

"Non hanno l'esperienza degli attuali funzionari educativi"

"Chiediamo una informativa e dei chiarimenti - esordiscono - per illustrare le modalità di attuazione dell'entrata in servizio della nuova figura del coordinatore pedagogico. Apprendiamo con grande stupore che alla riapertura dopo la pausa natalizia i servizi educativi saranno affidati a dei nuovi coordinatori, che sostituiranno gli attuali funzionari educativi e Poses. Coordinatori Pedagogici che per titoli hanno meritatamente vinto una selezione ma che non hanno e non possono avere quell’esperienza, in alcuni casi ventennale, che hanno gli attuali coordinatori educativi selezionati in passato tramite concorso ad esame". Insomma, le mamme e i papà romani si sentono venir meno la terra sotto i piedi, perché non sanno cosa succederà da dopo Natale in poi negli asili e nelle materne frequentate dai loro figli. E la mancanza di esperienza da parte di chi, oggi, passa dall'essere una maestra a coordinare dalle tre alle quattro scuole, mette in agitazione tutti.

L'incredulità dei genitori

"Probabilmente nel tempo la acquisiranno - si auspicano -, così come l’hanno acquisita gli attuali coordinatori educativi, ma sicuramente non l’avranno il giorno 8 gennaio 2024. Viene quindi spontaneo domandarsi come potranno salire e guidare una macchina in corsa senza conoscerla, senza conoscere le strutture che dovranno coordinare, senza conoscere il personale che ci lavora (non solo le maestre ma anche il personale ausiliario), senza conoscere l’utenza (soprattutto quell’utenza “speciale” che ha più bisogno di attenzioni) e infine senza conoscere il territorio. La domanda è ovviamente retorica, poiché certamente potranno farlo ma senza quell’elevato livello di qualità che fino ad oggi abbiamo avuto". Sulla qualità dei servizi educativi romani si è molto dibattuto: considerati un esempio a livello nazionale, da un anno a questa parte vengono messi fortemente in discussione: "Noi non scegliamo i servizi educativi solo per la convenienza economica - continua la lettera - ma partecipiamo agli 'open day', ci confrontiamo con le famiglie uscenti, facciamo rete e riceviamo 'recensioni' da ben prima che esistessero i social network. Facciamo rete, la stessa rete che oggi è incredula di fronte alla facilità con cui si sta disperdendo tutta la qualità e l’esperienza costruita negli anni. La stessa rete che con le iscrizioni alle porte non può che far notare che il nuovo anno partirà nell’incertezza più totale, non sapendo chi avrà il compito di coordinare i servizi".

Per questo motivo i firmatari della lettera, 21 genitori in totale, chiedono un confronto con l'amministrazione che avvenga prima dell'entrata in attività delle nuove figure di coordinamento dei servizi educativi. Un incontro di cui, ad oggi, non si ha notizia. Per ora, il prossimo appuntamento sul tema dei servizi educativi sarà il 20 dicembre tra gli assessori Catarci e Pratelli con le organizzazioni sindacali.