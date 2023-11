"Bambini trattati come pacchi e zero supplenti. Nidi e materne di Roma sono al collasso"

Cresce sempre di più il disagio nei nidi e nelle scuole d'infanzia di Roma. L'incontro tra Campidoglio e sindacati del 15 settembre, per trovare soluzioni operative in relazione alla gestione dei servizi educativi 0-6 anni, non sembra aver portato risultati positivi. Se da una parte il Campidoglio ha finalizzato la firma dei contratti di un importante numero di educatrici a tempo indeterminato, dall'altra le supplenti scarseggiano e i servizi restano quotidianamente scoperti. Lo denunciano le maestre, sì. Ma adesso anche i genitori si ergono sulle barricate e fanno fronte comune. RomaToday ha parlato con alcuni di loro, provenienti da diversi municipi, alle prese quotidianamente con disagi che ricadono sull'organizzazione familiare e sulla salute e l'educazione dei bambini.

I genitori denunciano i disservizi nei nidi di Roma

C'è chi vive nell'impossibilità di programmare le attività della settimana perché dal nido del figlio potrebbero chiamare e chiedere di riprendersi il bambino. Chi, ai 400 euro al mese di retta che spende chi ha un ISEE un po' più alto degli altri, deve aggiungerne altrettanti di babysitter per coprire gli imprevisti della giornata. Chi si ritrova il bambino con il pannolino sporco dopo una giornata intera. Le mamme e i papà romani da inizio settembre è come se fossero in trincea, per la prima volta. E c'è chi, a mezza bocca, quasi si pente di aver voluto fortemente mandare i figli nel pubblico. Anche perché i problemi di quest'anno si ripercuotono su bambini ed educatrici: "Notiamo un grande stress nelle maestre - racconta Damiano Moscatelli, 39 anni, presidente del comitato di gestione del nido 'Piccole Dune' di Ostia - e capiamo bene il perché. Da noi grosse criticità non ne stiamo registrando, ma ci sono spesso scioperi e assemblee del personale, in quantità mai viste prima. Ho visto maestre più stanche, provate anche rispetto a luglio scorso. E le cause sono probabilmente nel modo in cui sono stati trasformati i servizi educativi, fatto che si ripercuote sui nostri figli. Quello dei nidi comunali è un servizio necessario che ci aspettiamo venga svolto adeguatamente".

"Non sappiamo mai come andrà la giornata"

Va molto peggio a Casal de' Pazzi, IV municipio. Linda Bori, 35 anni, è una libera professionista come il suo compagno e spesso si è vista costretta a cancellare tutti gli impegni della giornata (con le ovvie conseguenze economiche) per riprendersi la figlia di due anni e mezzo, che frequenta la classe dei grandi al "Girasole Giallo": "Ci chiamano a metà mattina per farcela riprendere - conferma - a causa di improvvisi disservizi, che il più delle volte sono legati all'assenza di supplenti. Da inizio anno ad oggi non ne hanno mai mandate, le educatrici titolari si danno il cambio se c'è bisogno. Ma non è sempre possibile. Chi si ammala, non viene sostituito e allora può capitare che una maestra si trovi per 30 minuti o anche un'ora da sola in una sezione. Sono una psicoterapeuta e lavoro coi bambini e mi rendo conto che oramai non esiste più un percorso educativo, ormai il nido e la scuola materna sono diventati un servizio di babysitting. Le nostre maestre sono eccezionali, sono bravissime e fanno di tutto, ma il sistema com'è adesso gli rende impossibile lavorare come si deve".

Non esiste più un percorso educativo, il nido e la scuola materna a Roma sono diventati servizi di babysitting

A San Paolo bimbi lasciati fuori per quasi un'ora

In zona San Paolo, al "Piccolo Girasole", dallo scorso anno la sperimentazione dell'orario lungo è una realtà. Il nido apre alle 7.30 e chiude alle 17.00. Purtroppo, però, il personale educativo non è numericamente sufficiente per garantire uno standard di servizio adeguato. Lo racconta Virginia Di Paolo, 39 anni: "Qui la normalità è tornata solo due settimane fa circa - spiega - ma per un bel po' è mancato personale e il municipio non aveva i fondi necessari per coprire le assenze. Purtroppo a settembre tre educatrici hanno chiesto il trasferimento, dovevano essere sostituite ma non è stato così e la situazione si è aggravata dato anche l'obbligo di garantire un'ora in più ogni giorno, soprattutto da quando è iniziato il tempo pieno a metà settembre. Per un mese siamo andati avanti chiedendo giornalmente una sostituzione ".

Le criticità si concentravano prevalentemente la mattina e il pomeriggio: "In quelle settimane - continua Virginia - chi portava i bambini alle 8.40, era costretto ad aspettare fuori, in fila, fino alle 9.30 perché doveva arrivare l'educatrice di quel turno. Mentre chi riusciva ad arrivare entro le 8.40, si riteneva fortunato. Ogni volta veniva chiamato l'ufficio del personale municipale per segnalare il disservizio e ci veniva risposto che non c'era un fuori rapporto (cioè più di 7 bambini per ogni educatrice, ndr), nonostante i fatti li smentissero. Per loro il fatto che arrivasse l'educatrice, anche se quasi un'ora dopo l'effettivo arrivo a scuola da parte dei bambini, faceva sì che non si verificasse il fuori rapporto. La realtà è che in quel mese i disagi sono stati enormi, le attività al nido ridotte quasi a zero e spesso abbiamo ripreso i bambini sporchi, perché le educatrici non avevano modo e tempo di cambiarli".

Un'educatrice-mamma: "Sostituzioni inesistenti, colleghe anziane sono stanche"

Irene, 33 anni, vive la situazione in una doppia veste: mamma ed educatrice. Membro del comitato di gestione di un nido del XIV municipio, è anche nel Coordinamento Precari Inside: "Le risorse per il servizio educativo sono al minimo - denuncia - rispetto ad altri servizi capitolini. Le educatrici vengono sostituite solo dopo cinque giorni, quindi per esempio se una sta via tre giorni per un lutto o utilizza la legge 104, il posto resta scoperto. Non ci sono supplenze. E ti ritrovi in due con 25 bambini la mattina e il pomeriggio".

"Per non parlare degli spostamenti da una sezione all'altra per evitare il fuori rapporto - prosegue Irene -: ti ritrovi in due con i lattanti. Io ho la 104, ma a mala pena la sfrutto perché so che lascio nei guai le colleghe, se faccio una visita per non mancare chiedo un cambio turno. Da educatrice so bene quali e quante siano le difficoltà, quindi per esempio riprendo mia figlia di un anno e mezzo alle 15.50, non alle 16, così le colleghe non restano sole con troppi bambini nella fascia dalle 16 alle 17". In tutto ciò, c'è anche un discorso di età: "Ci sono colleghe di sessant'anni - continua - che non ce la fanno più".

Si stava meglio quando si stava peggio

Infine, Tor Pignattara, V municipio. Maria Ktistaki ha 41 anni, è casalinga ed è presidente del comitato genitori del nido "I bimbi dell'arcobaleno". Una figlia di due anni e mezzo va lì, l'altro di cinque è in materna, all'"Albero dei bambini". La situazione non è sempre facile da gestire: "Anzi, è catastrofica - conferma Maria - mancano le supplenti quindi si fa fuori rapporto e questo capita di frequente quando c'è la pausa sonno. A pochi mesi vengono spostati continuamente da una stanza all'altra per sopperire alle assenze, ma non si può pensare che un neonato di 10 mesi possa cambiare repentinamente le sue abitudini. Le nostre maestre fanno di tutto per coprire le difficoltà, evitandoci di andare a riprenderli improvvisamente come accade altrove. Ma giustamente sono in agitazione, fanno spesso assemblee e scioperi, almeno due volte al mese". "Quello che ho notato da quest'anno - prosegue la casalinga - è che oltre a dover fare le educatrici, si trovano a svolgere pratiche burocratiche e amministrative, per esempio chiedendo quotidianamente al municipio l'invio di sostituzioni, che puntualmente non arrivano. Sono fantastiche, ma sovraccariche. Questo continuo cambio di programma, questo alternarsi di maestre con gruppo di bambini per coprire le assenze, fa sì che anche gli inserimenti dei nuovi stiano durante molto più del dovuto: alcuni, ancora oggi, sono in questa fase". Maria chiude con una considerazione amara: "L'organizzazione durante la pandemia era migliore, assurdo da dire ma è così".

Il 10 novembre la rete dei comitati di gestione dei genitori farà il suo esordio ufficiale, partecipando con alcuni rappresentanti a una commissione scuola di Roma Capitale, convocata dalla presidente Carla Fermariello. Sarà l'occasione per i genitori di farsi ascoltare, esporre problemi e preoccupazioni, chiedere modifiche alla governance dei servizi educativi e più risorse (umane e non solo) a favore dei nidi e delle scuole materne.