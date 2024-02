Nidi comunali sempre più richiesti: dopo un anno da record, via alle nuove iscrizioni

Boom di iscrizioni nei nidi capitolini: nell’anno 2023/24 a frequentare le strutture sono 19.493 bambini e bambine, ovvero il 35.5% dei piccoli da zero a tre anni. Con un aumento del 4.5% rispetto ai livelli pre-Covid. Un numero mai così alto sul territorio di Roma Capitale. Oggi, 16 febbraio, intanto, si sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno: sarà possibile fare domanda fino al 25 marzo, seguendo la procedura indicata sul sito www.comune.roma.it.

Nidi di Roma Capitale: i numeri

Dal 2013-14 fino agli anni del Covid, il numero degli iscritti ai nidi capitolini era rimasto pressocché invariato, per poi subire un calo drastico con l’arrivo della pandemia. Dal 2021-22, invece, la tendenza si è invertita e le domande di iscrizione hanno fatto registrare una crescita importante. In questi anni, infatti, il Comune ha messo in campo una serie di misure per incentivare l’accesso al servizio da parte delle famiglie, come “l'azzeramento della retta per le famiglie con redditi più bassi e l'abbattimento dei costi per tutte le altre in modo significativo, sebbene progressivo – spiega in una nota Roma Capitale -. Se a questo abbattimento alla fonte aggiungiamo il bonus nido erogato dall'Inps, a Roma fino a 25.000 euro di Isee, cioè per il 65% degli iscritti, il nido è a costo zero”. Tra le misure anche la sperimentazione del prolungamento degli orari per altri 59 nidi rispetto ai 36 che già lo prevedevano e la riformulazione, già dallo scorso anno, dei criteri che determinano il punteggio in graduatoria. Si sono, in particolare, ridotte le distanze tra le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori e quelle monoreddito. E sono stati, inoltre, considerati lavoratori non solo coloro che hanno contratti a tempo indeterminato o liberi professionisti, ma anche chi ha un contratto a tempo determinato.

Le parole di Pratelli

L’assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, rispetto agli ultimi numeri sulle iscrizioni ai nidi, parla di un “successo. Perché questo è il servizio che per eccellenza si pone l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze e moltiplicare le opportunità. Le politiche che fin dal primo mese d'insediamento abbiamo messo in campo sono andate in questa direzione e continuiamo a programmare l'accrescimento della nostra offerta”. Nell'anno in corso abbiamo già aperto 5 nuove strutture e ne abbiamo programmate altre 3 per il 2024-25 ed entro il 2026 altre 13 grazie agli interventi Pnrr per un totale di 21 nuovi nidi, quasi tutti in zone più periferiche e dove maggiormente vivono famiglie giovani con bambini”. Per quanto riguarda i posti nei nidi in rapporto alla popolazione: “Roma è al 37% con la rete capitolina, a cui si aggiunge il 12% di offerta privata autorizzata, per un totale del 49%: siamo con molto anticipo sopra agli obiettivi europei del 2030. Ne siamo orgogliosi, ma il nostro obiettivo è puntare ad aumentare tanto la domanda quanto l'offerta”.