Migliaia di nidi di api nel cortile di una scuola materna a Roma

Sarà una stagione estiva particolarmente affollata di insetti a Roma, in particolare api e vespe. In generale, insetti dotati di pungiglione, che d'inverno dovrebbero soffrire le basse temperature ed essere ridotti nel numero, a causa di una nidificazione "controllata". Invece già adesso, a metà marzo, si danno da fare. Come le "colletes cunicularius", api solitarie che amano scavare nel terreno: nel cortile di una scuola materna di Roma nord ne sono state trovate moltissime, autrici di migliaia di nidi.

Nidi d'ape in una materna di Roma nord

Le "colletes curnicularius", api dei cuniculi, sono imenotteri aculeati. Sono cioè dotate di pungiglioni e secernono veleno, riservato solitamente ai nemici, altri insetti o animali, non l'essere umano: "Sono insetti pacifici - rassicura Lunerti, 54 anni - ma essendoci i giochi dei bambini, che amano giocare con la terra e catturare gli insetti, può sempre accadere che qualcuno venga punto. Anche la Xilocopa violacea, erroneamente chiamata calabrone (infatti è un'ape legnaiola, ndr) è un imenottero aculeato pungente, ma è rarissimo che attacchi l'uomo. Ovvio che, se nidificasse in un parco giochi, o impedisco l'accesso all'area o rimuovo il nido".

"La zona non è sicura al 100%"

Una scoperta eccezionale, fatta dall'esperto etologo Andrea Lunerti, il "Crocodile Dundee" romano. A chiamarlo sono state le insegnanti di una scuola materna in un quartiere a nord di Roma: "Non posso dire dove si trova esattamente - spiega subito a RomaToday - su richiesta della scuola, che ha paura si inneschi un grande allarme tra gli abitanti della zona, una sorta di psicosi. D'altronde io sono stato chiaro e lo ribadisco a voi: non posso considerare quella zona sicura, perché ci giocano tanti bambini ogni giorno, il contatto con le api può accadere". Quindi il Comune, contattato eventualmente dalla scuola, dovrà occuparsi di bonificare l'area: "Di solito tramite rastrellamento del terreno - spiega l'etologo - così da disturbare gli insetti e allontanarli senza ricorrere a sostanze tossiche".

"Una concentrazione straordinaria di nidi"

Per Lunerti lo stupore è stato tanto. Di solito, infatti, queste api nidificano i primi di aprile: "Siamo in anticipo perché l'inverno è stato straordinariamente caldo - commenta - quindi non hanno subìto quello che è uno dei loro peggiori nemici, cioè il freddo. Per di più, hanno trovato un habitat particolarmente favorevole, un terreno sabbioso che loro prediligono. Di solito queste api fanno una ventina di nidi sparsi, là ne ho trovati migliaia tutti concentrati. Non mi è mai successo, mi sono confrontato con altri colleghi, la pensano come me".

Estate record per api e vespe

D'altronde quello che sta finendo è stato un "falso inverno". Temperature sopra la media, praticamente nessuna gelata notturna nella Capitale, pochissima se non assente la neve sui monti nei dintorni. E così gli insetti, solitamente fiaccati dal freddo, sono sopravvissuti e stanno già iniziando a nidificare: "Sarà una stagione importante da questo punto di vista - conclude Lunerti - perché uno dei principali nemici naturali degli insetti non ha fatto il suo dovere. La presenza sarà esponenziale, questo lo posso dare per accertato. In questi giorni già sono intervenuto diverse volte, c'è grande attività delle api e prossimamente andrò a supervisionare dei posti dove mi hanno segnalato grande attività. Le vespe? E' ancora presto per loro, c'è bisogno che la temperatura salga tra i 25 e i 27 gradi. Non è escluso che, continuando così la stagione, ci si arrivi prima del solito".