Guarito da un tumore, va da Milano a Roma a piedi: l'impresa di Nicholas per sostenere la ricerca

È partito il 24 giugno da Milano, con l'obiettivo di raggiungere Roma entro metà luglio. A piedi. L'impresa, ancora da portare a compimento, porta il nome di Nicholas Sanvito, 26 anni, originario di Figino Serenza, un paesino di 5.000 anime in provincia di Como. Oltre 600 km di strada senza usare alcun mezzo se non le proprie gambe. È una challenge per aumentare i followers su TikTok? No. "Voglio che la gente doni, grazie alla mia impresa, a favore della ricerca sui tumori pediatrici", spiega il camminatore lombardo.

Nicholas e la diagnosi di tumore

La storia è di quelle che lasciano impressionati. Nicholas frequenta la palestra cinque volte a settimana, si prende cura del suo corpo come fosse un tempio, fatte salve un paio di sigarette al giorno, giusto dopo i pasti. Un giorno, però, qualcosa non va: "Senza alcun sintomo, solo per puro istinto - racconta a RomaToday - ho deciso di fare alcuni controlli e ho scoperto di avere un seminoma, un tumore maligno ai testicoli che si origina dalle cellule che generano gli spermatozoi". Era il febbraio del 2022 quando gli è arrivata la diagnosi, un mese dopo era sotto i ferri per l'operazione, ad aprile subiva il primo e per fortuna unico ciclo di chemioterapia: "Adesso sto bene - prosegue Sanvito - ma ho passato un brutto momento di depressione subito dopo, ho lasciato la palestra".

La decisione di aiutare la ricerca

Durante il ricovero in ospedale Nicholas è venuto a sapere di un bambino di 13 anni operato poche settimane prima di lui, per lo stesso tipo di tumore: "Sono rimasto di stucco - ricorda - ed è lì che ho iniziato a maturare la volontà di fare qualcosa. Inizialmente doveva essere un torneo di calcio per raccogliere fondi, ma era già maggio e non ce l'avrei fatta entro l'estate. Poi la depressione non ha aiutato, ma ne sono uscito e allora ho pensato a questa impresa: camminare per oltre 600 km, da Milano a Roma, facendo da testimonial per una onlus che da 36 anni si occupa di ricerca sui tumori infantili". L'associazione si chiama "Bianca Garavaglia", fondata nel 1987 a Busto Arsizio. Grazie alle stories e ai post su Instagram di Nicholas, ma anche al canale su Youtube dove carica i video del suo viaggio, ad oggi sono stati già donati più di 800 euro.

Le tappe fino a Roma: "Vorrei restare un paio di giorni nella Capitale"

Mentre è al telefono con noi, Sanvito è quasi arrivato a Modena: "E' difficile, perché purtroppo domenica mi sono slogato la caviglia - racconta il 26enne - ma non mollo. Il viaggio è partito alle 7 del 24 giugno da piazza Duomo a Milano, sono arrivato la sera a Lodi. Poi da lì sono arrivato a Piacenza e dopo 37 faticosissimi chilometri sono arrivato a Parma". Il 27 giugno di nuovo in cammino fino a Reggio Emilia, dove si è fermato per mangiare e girare contenuti, poi via di nuovo: "Vorrei arrivare nella Capitale tra il 12 e il 13 luglio - confida - e rimanere un paio di giorni". Ma che pensano i suoi amici e parenti? "Mia madre era preoccupatissima, ma poi ha capito che era una cosa importante per me - conclude - mentre mio fratello minore è stato gasatissimo da subito. Mio padre, che ho perso quando avevo 15 anni, se ci fosse stato ancora probabilmente mi avrebbe accompagnato".