Nicholas, 600 chilometri a piedi fino a Roma dopo il tumore

Alla fine ce l'ha fatta. Dopo circa 600 km di strada percorsa interamente a piedi, il ventiseienne Nicholas Sanvito è arrivato a Roma venerdì 14 luglio ed è stato accolto in Campidoglio dal consigliere della lista civica Gualtieri, Giorgio Trabucco e dal delegato cultura e sociale del Sindaco, Danilo Margani. Un viaggio difficile, contro i dolori fisici e il caldo atroce, dopo essere guarito da un tumore e a sostegno della ricerca scientifica sull'oncologia pediatrica. "Vale la pensa superare momenti di difficoltà, ho riscoperto me stesso" le parole del giovane.

L'impresa di Nicholas Sanvito si è conclusa. Guarito da un tumore scoperto per puro caso, il ragazzo di 26 anni originario di un paesino in provincia di Como era partito il 24 giugno da piazza Duomo a Milano per arrivare a piedi a Roma. Un viaggio di oltre 600 km senza scorciatoie di pullman, treni o passaggi in auto. A RomaToday aveva raccontato le prime tappe del suo viaggio, condito anche da una storta rimediata alla caviglia.

Dopo l'operazione, Nicholas ha deciso di sostenere l'associazione "Bianca Garavaglia", fondata nel 1987 a Busto Arsizio, una onlus che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori pediatrici. Grazie alle stories e ai post su Instagram di Nicholas, ma anche al canale su Youtube dove carica i video del suo viaggio, a distanza di 20 giorni il ragazzo ha fatto sì che venissero raccolti oltre 2.000 euro. "Ho superato i miei limiti - dice Nicholas - ma infondo quali sono i nostri limiti, se ce li imponiamo da soli?".

Durante la sosta a Roma, Sanvito è stato accolto in Campidoglio dal consigliere Giorgio Trabucco e dal delegato del Sindaco Danilo Margani, ha visitato l'aula Giulio Cesare e si è goduto la vista dalla terrazza che affaccia sui Fori Imperiali: "Ora torno a casa in treno, ho bisogno di rivederla - ha spiegato a RomaToday - e poi presto tornerò a Roma. Sempre col treno, però".