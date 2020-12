Neve alle porte di Roma: imbiancati i monti della provincia

Feste di Natale sotto un manto bianco nei Comuni montani della provincia di Roma. Continua a scendere la neve sulle montagne alle porte della Capitale, monte Livata, monte Guadagnolo, Rocca di Papa ai Castelli Romani, senza dimenticare la cosiddetta “Montagna dei Romani”, il Terminillo che si trova in provincia di Rieti. Neve inevitabilmente associata al ghiaccio, con i mezzi spargisale in azione sulle strade provinciali.

Come informa Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma, “i mezzi spazzaneve sono al lavoro sulle strade del territorio metropolitano nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose che hanno caratterizzato i giorni delle feste natalizie. Il Dipartimento viabilita’ di Citta’ metropolitana, ha messo a disposizione mezzi e personale soprattutto a Livata e Campo dell’Osso dove le strade provinciali sono state liberate dalla neve. Continueremo a monitorare la situazione per consentire di mantenere costante la sicurezza nelle nostre strade”.

Neve che ha interessato anche la zona dei Campi D’Annibale, ai Castelli Romani con il monte Guadagnolo, nel Comune di Caprinica Prenestina, imbiancato oramai da diversi giorni. Stesso scenario bianco al Terminillo.

Le nevicate, come informa 3Bmeteo, proseguiranno nelle prossime ore, così come la pioggia che sta interessando queste ore Roma ed il Lazio. “Lunedì - prevede 3Bmeteo - una nuova perturbazione, collegata ad un vasto vortice freddo posizionato tra Francia e Inghilterra, investe le regioni centrali tirreniche. Di nuovo maltempo dunque con piogge e rovesci a carattere temporalesco che interesseranno il territorio nel corso della giornata, a partire dalla Toscana, con estensione ad Umbria e Lazio. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità in particolare su Versilia e Apuane, dove si potranno accumulare oltre 50-60 mm. Neve copiosa sull'Appennino, specie toscano, in genere dai 1100-1400m. Venti forti da Sud, raffiche oltre 70-80 km/h sulle coste, Maremma, Metallifere, alto Lazio e settori appenninici. Mare molto mosso o agitato".