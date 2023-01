Neve a Roma e nel Lazio: possibili imbiancate anche a bassa quota

Neve a bassa quota nel Lazio, con piogge e possibili grandinate a Roma. Mentre sulle montagne dei romani i gestori degli impianti sciistici posso tirare un sospiro di sollievo, sono possibili nevicate a bassa quota anche nel territorio regionale. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "tra giovedì e venerdì il Lazio verrà interessato da frequenti rovesci talora temporaleschi e accompagnati da grandinate di piccole dimensioni ma talora estese che potranno imbiancare localmente anche le pianure durante i fenomeni più intensi. La neve cadrà mediamente dai 500-700 metri, ma a tratti fin verso i 200-400 metri sul viterbese. Neve a tratti mista a pioggia non esclusa dunque a Rieti e Viterbo.

Grandine e pioggia a Roma

A Roma niente neve ma temporali talora grandinigeni. Nel weekend su Roma il tempo sarà sostanzialmente asciutto, pur variabile e freddo: le massime non dovrebbero infatti superare gli 8-10°C sotto i colpi del grecale che acutizzerà la sensazione di freddo, mentre le minime potranno portarsi anche sotto i 2-3°C. Precipitazioni nevose fino a quote collinari dovrebbero invece ancora interessare, pur ad intermittenza, frusinate, reatino e viterbese, in sfondamento da Umbria e Abruzzo.

Neve sulle montagne vicino Roma

Neve che è già caduta sulle montagne vicino alla Capitale: Terminillo, Monte Livata - nel comune di Subiaco - e Campo Staffi, nel frusinate, imbiancate in questi giorni da abbondanti nevicate con la speranza, per tutto l'indotto legato alle vacanze invernali, che i fiocchi di neve possano continuare a cadere.