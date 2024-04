Neve sulle montagne intorno a Roma. Gli impianti chiusi potrebbero tornare in funzione

La stagione sciistica, sull’Appennino ed in particolare sulle montagne del Lazio, è durata davvero poco. Le scarse nevicate e la carenza d’impianti per l’innevamento artificiale, hanno portato molti appassionati degli sport invernali a spostarsi fuori regione. La neve, però, è inaspettatamente tornata ad imbiancare le montagne.

Dove ha nevicato

"Questo inverno è stato difficile perché le temperature sono state calde e non c'è stata neve quindi questa queste nevicate di aprile fanno bene alle falde. Negli anni scorsi ha comunque nevicato ad aprile però vista la situazione di quest'anno sembra un caso eccezionale” ha dichiarato Mauro Venditti, titolare del rifugio La Viperella, a Campo Staffi.

Per restare ai Monti Simbruini, non ha nevicato solo a Campo Staffi. Nel pomeriggio e nella serata di mercoledì 17 aprile, fiocchi di neve sono caduti anche a Monte Livata, altra località sciistica molto apprezzata dai romani che, quest’anno, ha dovuto pagare dazio all’innalzamento delle temperature ed all’assenza dei cannoni sparaneve. Condizioni che hanno portato, nel Lazio, a chiudere prima gli impianti rispetto alle vicine località abruzzesi. Ed infatti a Campo Staffi la stagione è terminata il 17 marzo. A Campo Felice, invece, l’ultimo giorno utile per sciare è stato il 24, una settimana più tardi.

L'ipotesi di riapertura degli impianti

Non è detta l’ultima parola perché, le previsioni meteorologiche, stanno alimentando delle aspettative. “Ho parlato con il gestore degli impianti e se come previsto farà 40 centimetri di neve è pronto, addirittura, a riaprire il tapis roulant o eventualmente anche la seggiovia” ha spiegato Mauro Venditti che, con il rifugio La Viperetta, stava già organizzando gli eventi per la stagione estiva.

Cosa dicono le previsioni meteo

Ma veramente nevicherà nei prossimi giorni? “Le temperature resteranno basse per tutto il fine settimana e le precipitazioni nevose potranno esserci anche a bassa quota, arrivando anche a 800 metri – ha spiegato il colonnello Sergio Pisani, presidente dell’associazione italiana di scienze dell’atmosfera e meteorologica (Aisam) – le nevicate proseguiranno sabato pomeriggio, la sera ed anche nella mattinata di domenica potrebbero verificarsi. Poi da lunedì e martedì le temperature torneranno a salire, senza però raggiungere i picchi dell’inizio del mese”. Gli appassionati di sci e snowboard possono tirare fuori le attrezzature dall’armadio. Se sarà il caso di passarci anche la sciolina, saranno le prossime ore a stabilirlo.