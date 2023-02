Cinque anni fa l'ultima grande nevicata a Roma: i ricordi sui social

Non solo sulle montagne che circondano la città: aveva raggiunto anche il centro e il litorale, regalando uno spettacolo unico, un misto tra sogno e realtà avvolgendo tutti in un meraviglioso e inconsueto silenzio. Era la mattina del 26 febbraio di cinque anni fa, quando Roma e i romani si sono svegliati con la neve tutt’intorno. È stata l’ultima grande nevicata sulla capitale.

Dal centro al litorale

Quando la neve aveva iniziato a scendere, nel cuore della notte, nessuno avrebbe immaginato ritrovarsi all’indomani in un paesaggio assolutamente nuovo e non abituale per la Capitale. Eppure, quando i romani si sono svegliati hanno iniziato ad immortalare il momento – che definire storico non è sbagliato – condividendo scatti incredibili sui social. Impossibile non guardare a bocca aperta il Colosseo innevato, ‘er cupolone, e ancora la Fontana di Trevi e piazza di Spagna. Le immagini della neve più suggestive, però, sono giunte senz’altro dal litorale: vedere le spiagge di Ostia ricoperte dalla dama bianca è stato insolito e affascinante.

Le altre nevicate romane

Prima del 2018, altre nevicate avevano raggiunto Roma. Nel febbraio del ’56 nevicò addirittura 4 volte: 2, il 9, il 18 e il 19 e le temperature rimasero sotto lo zero per quattro giorni consecutivi. Il 12 febbraio poi si registrò una nevicata di ben 12 centimetri. L'evento è passato alla storia ed è stato ricordato anche in alcune canzoni, come "Nevicava a Roma" di Renato Rascel e Pio, "La nevicata del '56" di Carla Vistarini, canzone interpretata da Mia Martini al Festival di Sanremo 1990 e poi ripresa da Franco Califano che ne adattò il testo.

La nevicata dell'85

Altra nevicata passata alla storia come "nevicata del secolo" fu quella del 1985. Il 6 gennaio di quell'anno, nel giorno dell'Epifania, cadde la neve arrivando a raggiungere i 15 centimetri. Nella nottata tra il 3 e il 4 febbraio 2012, la neve imbiancò tutte le zone della città, raggiungendo un'altezza massima di 20 centimetri. Indimenticabile l'entusiasmo dei romani, dei bambini. In tanti partirono da casa per raggiungere i luoghi simbolo di Roma tutti coperti di neve. Non mancarono i disagi, per una Roma poco pronta ad affrontare un clima del genere.