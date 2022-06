Il comune del litorale laziale vieta lo spreco di acqua e mette i rubinetti ai "nasoni"

Nettuno limita l'utilizzo di acqua potabile per fronteggiare l'emergenza idrica in corso. Poche ore fa, giovedì 30 giugno, è stata infatti firmata l'ordinanza numero 1 con la quale "si dispone la limitazione di uso di acqua potabile durante la stagione estiva". E' la prima emanata dal commissario Bruno Strati, nominato dal prefetto Piantedosi lo scorso 19 giugno dopo lo sciolgimento del consiglio comunale.

I motivi sono chiari: l'ondata di calore è eccezionale, non piove da mesi e la Regione ha richiesto lo stato di calamità in relazione allo stato di siccità che sta colpendo i principali bacini del territorio. Per questo anche il comune marittimo dell'area metropolitana di Roma fa la sua parte.

Il commissario nello specifico ordina a tutti i cittadini di Nettuno "di non utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura, per il riempimento delle piscine, di non attingere acqua potabile per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all’uso personale". Inoltre non va prelevata acqua potabile "da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma" si legge nel dispositivo del 30 giugno.

Contestualmente è stata disposta "l’installazione di rubinetti presso tutte le fontanelle situate nel territorio comunale al fine di evitare sprechi di risorse idriche". L'ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 settembre e in caso di violazione prevede una sanzione da 75 a 1.000 euro.