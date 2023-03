L'ultradestra si raduna, dal Comune nessuna autorizzazione e l'Anpi scende in piazza

Il Fronte della tradizione si è radunato questa mattina al Campo della memoria di Nettuno. Gli attivisti dell’ultradestra hanno omaggiato la fondazione dei fasci di combattimento, istituiti da Mussolini. Da giorni, intorno all’evento, polemiche e indignazione da parte dell’Anpi, di esponenti del centrosinistra e dei sindacati. “Si impedisca la manifestazione fascista” chiedeva l’associazione nazionale dei partigiani dalle pagine Facebook che - in contemporanea alla destra - è scesa in piazza a Nettuno. Con loro anche il deputato Pd Andrea Casu, i consiglieri Mattia, Marotta, Droghei e Valeriani che sono intervenuti dando sostegno all'iniziativa dell'ANPI, i partiti (Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Alternativa per Anzio, Mov5Stelle, Partito Democratico) che hanno preso parte all'evento insieme alla Cgil, alle Associazioni Art.21, Cineclub La Dolce Vita e Baraonda, alla ReteNoBavaglio e alle cittadine e ai cittadini.

Le proteste dei giorni scorsi

“Riteniamo inaccettabile che venga concessa l’autorizzazione a svolgere tale manifestazione rievocativa del fascismo e chiediamo alle autorità competenti di intervenire per impedirla e perseguire i promotori in base alla legge Scelba che punisce le esaltazioni di esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo. Nettuno, città Medaglia d’Oro al Merito Civile per le sofferenze subite dalla popolazione durante l’occupazione nazifascista e per il contributo dato alla Lotta di Liberazione non deve e non può essere teatro di simili manifestazioni” si legge in una nota diffusa dall’Anpi nei giorni scorsi. Anche la consigliera regionale Marta Bonafoni ha chiesto di annullare la manifestazione. “Ho depositato la mia prima interrogazione al presidente della regione Francesco Rocca chiedendogli di intervenire presso il prefetto per vietare l'evento. In nome della legge, della Costituzione, della memoria”.

Il sit in dell'Anpi

A poche centinaia di metri dal campo della memoria, gli attivisti dell'Anpi si sono dati appuntamento sotto alla casa comunale di Nettuno per manifestare ancora una volta il loro dissenso all'iniziativa e nei confronti del governo che non ha bloccato l'ultradestra. Con loro anche il deputato Pd Andrea Casu che in un tweet ha commentato: "A Nettuno, al fianco dell'ANPI e di tutte le forze democratiche e antifasciste per chiedere anche in Piazza al Governo di fermare la manifestazione per commemorare la nascita dei Fasci di Combattimento. In Parlamento e sul territorio continueremo sempre a batterci insieme contro chi calpesta la storia della Resistenza e i valori della Costituzione".

L'arrivo dei militanti a Nettuno

Niente da fare, nonostante le richieste di bloccare l’iniziativa dell’ultradestra arrivate da più parti, il Fronte della Tradizione ha varcato la soglia del campo della memoria della cittadina lidense. Gli attivisti, a partire dalle ore 10, si sono radunati all’interno dell’area per ricordare l’anno della fondazione dei fasci di combattimento voluti da Benito Mussolini. "L'occasione sarà dedicata alla celebrazione dei trent'anni del Campo, sacrario dove riposano i Leoni del Barbarigo ed i giovani eroi che difesero Roma dallo sbarco angloamericano. La memoria si onora con l'azione'' annunciavano gli organizzatori dalle pagine del loro sito nei giorni scorsi rispetto all'iniziativa con lo slogan 'Primavera di bellezza'.

Nessun nulla osta

"In relazione alla nota dell'Anpi datata 21/3/23 riportata da vari organi di stampa relativa a una asserita autorizzazione a fare svolgere presso il Campo della Memoria sito in Nettuno una commemorazione in ricordo del 23 marzo 1919, data di fondazione dei Fasci di Combattimento, si sottolinea che alcun atto è stato emesso. Alla associazione richiedente il nulla osta allo svolgimento della cerimonia - viene spiegato - è stato fatto presente con lettera del 13 marzo scorso, che 'eventuali richieste di manifestazioni vanno inoltrate al ministero della Difesa". E' questo il contenuto di un post pubblicato sulla pagina Facebook della commissione straordinaria che amministra il Comune di Nettuno che non ha autorizzato alcuna manifestazione al Campo della Memoria, il cimitero militare dove riposano i caduti della Repubblica di Salò, ma ha anzi respinto la richiesta dei richiedenti invitandoli a inoltrarla al ministero della Difesa.