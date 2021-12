Neonata positiva ricoverata a Roma, è in prognosi riservata. Bambin Gesù: "Danni simili a quelli del Covid adulto"

Resta in prognosi riservata la neonata di 7 mesi ricoverata d'urgenza al Bambin Gesù, positiva al Coronavirus e in crisi respiratoria, arrivata a Roma nella notte di sabato scorso. La piccola è stata trasferita dalla Calabria per una "insufficienza respiratoria severa da SARS-CoV-2" nell'area rossa del dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell'ospedale pediatrico di Roma.

La bambina era stata trasferita per l'aggravarsi delle condizioni cliniche "assai critiche dal punto di vista respiratorio", presentando un tipo di "danno alveolare simile a quello del Covid adulto", spiegano dal Bambin Gesù. "Una forte polmonite bilaterale da infezione Covid", sintetizzava ieri D'Amato nel consueto bollettino quotidiano.

"Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio", spiegano a RomaToday fonti sanitarie. "I parametri di ossigenazione sono migliorati conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata".

La piccola era arrivata dall'aeroporto di Lamezia Terme a quello di Ciampino a bordo di un velivolo militare C-130J della 46^ brigata aerea dell'aeronautica e la notizia aveva fatto subito rumore con l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che ha voluto ringraziare l'aeronautica militare e l'equipe del dipartimento di emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per il pronto intervento. Secondo quanto si è appreso anche i genitori della piccola sarebbero positivi e sono in isolamento. Stando ai dati sanitari diffusi, in tutta Italia da inizio pandemia sono 64 i bambini al di sotto dei tre anni finiti in terapia intensiva.