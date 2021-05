Nella caserma dei carabinieri di piazza del Popolo le statue di Zeus e Venere

L'Arma: "Compatibilmente con l'evolversi della situazione pandemica in atto, i citati beni potranno essere visitati, come già accaduto in passato, su richiesta o in occasione di periodiche iniziative di apertura al pubblico della caserma"

Questa mattina, 11 maggio 2021, presso la Caserma “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo, è stata sottoscritta una convenzione tra la Legione Carabinieri Lazio, rappresentata dal Comandante Gen. D. Marco Minicucci, e il Parco Archeologico di Ostia Antica, rappresentato dal Direttore, Dott. Alessandro D’Alessio.

"L’accordo, della durata di cinque anni, riguarda il deposito, la conservazione e la valorizzazione di due opere delle collezioni Ostiensi (una statua acefala di Venere e una statua di Zeus) e trae origine dalla richiesta, avanzata dallo stesso Comando Legione, di affidamento di beni culturali da esporre all’interno della propria sede, edificio di notevole pregio storico e architettonico, nella quale sono già custodite opere e affreschi concessi dall’Accademia delle Belle Arti di Roma", si legge in una nota dell'Arma.

"L’evento, anche in virtù della costante collaborazione sussistente tra l’Arma dei Carabinieri e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha visto la presenza, tra gli altri, del Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Gen. B. Roberto Riccardi. - spiegano - Compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica in atto, i citati beni potranno essere visitati, come già accaduto in passato, su richiesta o in occasione di periodiche iniziative di apertura al pubblico della Caserma".