Roma si sveglia come Milano: il primo dell'anno avvolto dalla nebbia

Prime ore del primo giorno dell'anno insolite per la Capitale avvolta dalla nebbia dal tardo pomeriggio di San Silvesto. Una fitta coltre, un paesaggio alla milanese che ha creato non poche difficoltà agli automobilisti che si trovano per le strade dell'Urbe la notte di capodanno. Un'atmosfera spettrale che si è presentata anche all'alba del primo giorno del nuovo anno e che si è andata diradando con l'arrivo del sole alle prime ore del mattino.

Poche le auto e le persone tra strade nascoste in una densa foschia. La Città Eterna è poi tornata a splendere al sole come al suo solito, offrendo a romani e turisti un capodanno ed un primo dell'anno all'insegna delle temperature miti.