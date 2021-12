Natale a Roma, dagli eventi ai trasporti: la guida per il 25 dicembre in città

Roma festeggia il Natale, luci e addobbi dal centro alla periferia la rendono ancor più bella. Domina su Piazza Venezia l’albero alto 23 metri colorato da 800 palline e led che, acceso come da tradizione lo scorso 8 dicembre, è già meta di pellegrinaggio, foto e selfie per romani e turisti. Alla base dell’abete, erede di Spelacchio, 17 pacchi giganti che simboleggiano gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite (Onu) intende perseguire.

Luminarie e alberi di Natale a Roma

Brilla anche via del Corso con il suo chilometro e mezzo di luminarie, naso all’insù per ammirare le rappresentazioni grafiche luminose che ritraggono i luoghi simbolo della città, come l’Arco di Costantino ed il Colosseo. Via Condotti, cuore pulsante dell'eccellenza italiana e internazionale, splende grazie alle luminarie finanziate da Bulgari. All’ombra del Cupolone di San Pietro l’albero centenario - un maestoso abete rosso di 113 anni, alto 28 metri - e il presepe arrivato dalle terre peruviane con 30 statue di grandezza naturale che ricordano i duecento anni dell'indipendenza del Perù e riproducono uno spaccato della vita dei popoli delle Ande.

Natale a Roma: obbligo di mascherine all’aperto

Un Natale che anche a Roma costringe tutti a fare i conti con la morsa della pandemia. E’ in vigore dal 23 dicembre, e lo sarà per un mese, l’ordinanza della Regione Lazio sull’obbligo di mascherina all’aperto. Il provvedimento stabilisce l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19. Il Lazio prova così a limitare i contagi e, anche con l'aiuto delle vaccinazioni, ad evitare la zona gialla a cavallo di Capodanno. Transenne e controlli in centro contro gli assembramenti.

Rifiuti, la pulizia della città

Sul fronte rifiuti prosegue il piano straordinario di pulizia della città: il Comune vuole strade linde e sgombre da cumuli di immondizia entro la fine del periodo delle festività. Operatori Ama al lavoro, incentivati anche dal bonus loro destinato. Centri di raccolta aperti tutti i giorni, a Montesacro arriva la piazzola mobile per conferire al meglio tutti gli scarti evitando il loro abbandono lungo le vie o intorno ai cassonetti già pieni.

Cimiteri Roma: orario e apertura a Natale

A Natale i cimiteri Flaminio, Verano, Laurentino, Ostia e San Vittorino saranno aperti secondo il consueto orario invernale: ossia 7.30-18.00 con ultimo ingresso consentito fino a 1 ora prima dell’orario di chiusura. L’apertura dei cancelli dei cimiteri suburbani di Cesano, Isola Farnese, Santa Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese e Santa Maria del Carmine (Parrochietta) è prevista per oggi 25 dicembre con orario 8:00-13:00.

Natale, gli orari del trasporto pubblico a Roma

Trasporto pubblico garantito anche nel giorno di Natale. Oggi 25 dicembre a Roma la rete Atac e RomaTpl, superficie e metropolitana, sarà attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00. Alle ore 23.30 il servizio riprenderà regolarmente con la rete notturna. Servizio riprogrammato invece per le ferrovie regionali: servizio metropolitano Flaminio-Montebello della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido attive dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (gli orari delle ultime corse possono variare in base alla linea e alla località). La ferrovia Roma-Lido è attiva sull'intera linea. La ferrovia regionale Termini-Centocelle sarà attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nel pomeriggio potrà essere utilizzata - sullo stesso percorso - la linea bus 105. Rete dei bus notturni regolare, inizio del servizio delle linee nMA-nMB-nMB1-nMC anziché alle ore 1.30 sarà anticipato di due ore e inizierà alle ore 23.30.

Natale a Roma: tutti gli eventi in programma

Numerosi gli eventi di Natale a Roma e dintorni: dai concerti natalizi ai presepi, spettacoli teatrali e mostre. Non mancano gli spettacolari villaggi con elfi e Babbo Natale. Il calendario degli eventi di Natale a Roma è ricco e capace di soddisfare grandi e piccini. E per chi volesse approfittare del Natale per una gita fuori porta, anche i borghi nei dintorni di Roma propongono eventi all’insegna della magia natalizia.(Qui tutto quello che c’è da fare a Roma il 25 e 26 dicembre).