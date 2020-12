Toys day al San Raffaele: Pérez e Mayoral consegnano panettoni e giocattoli al reparto pediatrico

Quest’anno Babbo Natale parla spagnolo. All’IRCCS San Raffaele, insieme alla mascotte Romolo, si sono presentati Carles Péres e Borja Mayoral.

A distribuire panettoni e doni, nell’ambito del tradizionale “Toys day”, hanno infatti provveduto gli attaccanti iberici della formazione giallorossa. I due centravanti hanno così contribuito ad allietare la degenza ai pazienti del reparto di riabilitazione pediatrica e delle disabilità dello Sviluppo.

Un Natale particolare

Quest’anno niente giro in corsia per i calciatori giallorossi. La consegna dei regali, le foto e gli autografi, pertanto, non si sono svolte nelle stanze che ospitano i bambini del reparto. Ma le restrizioni imposte per contenere l’emergenza Covid 19, non hanno inficiato comunque la distribuzione dei doni che sono stati comunque recapitati dagli attaccanti giallorossi. Borja Mayoral, Carles Pères e la Mascotte Romolo li hanno consegnati, nella hall dell’ospedale, al personale dell’IRCCS e ad alcuni bambini che sono potuti andare ad accoglierli.

Un momento atteso

“Nonostante il momento particolare che stiamo vivendo e che ci obbligherà a un Natale diverso, per chi è in strutture sanitarie sicuramente meno felice, dare un attimo di speranza e positività con un dono è importante e lo è sicuramente di più per i nostri piccoli ospiti, che hanno sempre gioito delle sorprese e dei regali dalla AS Roma e dei suoi giocatori. Per questo – ha dichiarato il presidente del Gruppo San Raffaele. Carlo Trivelli – vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare a Roma Cares, alla società sportiva e ai suoi giocatori che ogni anno confermano il loro impegno contraddistinto da uno spiccato spirito solidale”.