Natale a Roma, dai trasporti agli eventi: la guida completa per il 25 dicembre in città

Roma è pronta per festeggiare il Natale. Dopo il cenone della Vigilia, giornata oggi dedicata al pranzo e, soprattutto, alle passeggiate in città. Un’occasione da non perdere per vivere la Capitale in una maniera diversa rispetto quella alla quale siamo abituati. Immancabili saranno i selfie sotto l’albero di Natale di Roma, l’ormai famigerato Spelacchio trasferitosi, da quest’anno e per chissà quanto altro tempo, a piazza del Popolo e inaugurato, come tradizione, l’8 dicembre. Per chi volesse c’è l’albero natalizio, dedicato anche alla Costituzione, davanti al Campidoglio. Dopo “pedalotto”, l’albero a pedali, è stato acceso per far compagnia al Marc'Aurelio un nuovo albero, sempre improntato alla sostenibilità: a illuminarlo, infatti, 30mila luci led provenienti al 100% da materiali riciclabili. Ci sono poi tanti altri alberi da andare a visitare, dislocati nelle zone più belle e caratteristiche della città.

Le luminarie

Bisognerà attendere il pomeriggio, quando il sole comincia a calare, per godersi a pieno le luminarie di via del Corso, realizzate da Acea e dedicate al tema universale della pace. Un tappeto di luci che si estende da piazza Venezia a piazza del Popolo, misura circa 1.400 metri di lunghezza ed è formato da 18 stringhe a luce led bianca calda, per un totale di 300mila punti luce. Ad intervallare le luminarie, la parola Pace, tradotta in diverse lingue, dal francese al tedesco allo spagnolo

Cosa fare a Natale: tutti gli eventi

Roma sarà una città in fermento anche per Natale. Piste di pattinaggio, presepi tradizionali e moderni, villaggi dedicati a Babbo Natale. La Capitale offre luoghi e svago per tutti i gusti ed ogni età. Sarà aperto, ovviamente il Christmas World a Villa Borghese, lo spazio da più di 50 mila metri quadrati dedicato alle festività e che, quest’anno, vanta anhe la “Fabbrica di cioccolato” di Willy Wonka.

A Cinecittà World la mattina, presso il parco, sarà celebrata la Santa Messa mentre a seguire si terrà il pranzo di Natale, con l’ingresso al parco libero per tutti. All’auditorium Parco della Musica si esibirà, alle 17:30, l’Harlem Gospel Choir, il più famoso coro gospel d’America sulle scene dal 1986 . Ai Giardini Brancaccio, per un 25 dicembre diverso, c’è la mostra immersiva “Lights in Nature – Life”. Da non perdere anche la mostra dei 100 presepi in Vaticano, che raccoglie le opere di artigiani raffiguranti la scena della Natività, con presepi che arrivano da 22 Paesi del mondo.

Piste di pattinaggio e villaggi di Natale

Tantissime le iniziative portate avanti dai municipi di Roma. Da Tor Bella Monaca, con il villaggio di Natale di Grotte Celoni, passando per il Tiburtino, dove è stata allestita una pista di pattinaggio vicino al centro culturale Gabriella Ferri su largo Beltramelli. C’è anche l’Ice park al centro commerciale Euroma 2 così come il villaggio ai laghetti dell’Eur. Nella zona nord di Roma, infatti, è stata allestita la seconda edizione del Christmas Village, un mercatino di Natale con annessi giochi e pista di ghiaccio per grandi e piccoli. In tantissime zone della Capitale sono state allestite queste piste di ghiaccio temporanee: qui l’elenco completo.

Le mostre

C’è spazio anche per le mostre, con diversi musei aperti in tutta Roma ad eccezione dei musei civici, che oggi riposano. Da non perdere la ”Van Gogh Experience”, la prima grande mostra multimediale del Next Museum dedicata al grande pittore olandese. A Palazzo Bonaparte c’è la mostra dedicata ad Escher. Dalle 16 in poi apre i battenti anche la mostra “Macchine del tempo - Time machine" dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) che aspetta i curiosi al Palazzo Esposizioni.

Il circo

Sotto Natale non possono mancare i circhi. All’Eur torna Aqua 2, il circo acquatico su via Cristoforo Colombo, vicino a Euroma2, mentre a Tor di quinto sarà di sena il circo Atmosphere. A Capannelle spazio al Millennium Christmas Circus che aprirà i battenti proprio il 25 dicembre, con il primo spettacolo alle 16:00. Il Circo Rony Roller sarà invece a Boccea mentre il Royal Imperial si esibirà su viale di Torre Maura.

Come spostarsi

Attenzione ai trasporti. Le linee del trasporto pubblico locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio nelle fasce 8:30 - 13:00 e 16:30 - 21:00. Stesso orario, quindi, anche per le linee degli autobus, comprese quelle gratuite del centro storico, ovvero le Free1, Free2 e la linea 100. Le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare osserveranno l’orario 8:30-13:00 e 16:30-21:00. La ferrovia Termini-Centocelle, in direzione Centocelle, prenderà servizio dalle 8:30 alle 14:00. In direzione Termini la linea sarà attiva dalle 8:03 alle 13.33. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, il servizio viene assicurato dalla linea bus 105. Solo per oggi, la Ztl Centro Storico e Tritone non osserverà l'orario esteso previsto dal piano di Natale del Campidoglio.

Lotteria di Ama

Raccomandiamo poi di conservare a casa la carta dei regali scartati nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A partire dal 27 dicembre, infatti, sarà possibile conferire carta e cartoni presso i 50 punti allestiti in altrettante zone della città. I romani che porteranno i propri 'rifiuti natalizi' in materiali cellulosici presso queste stazioni mobili, dislocate in prossimità di sedi territoriali o Centri di Raccolta Ama, riceveranno - se avranno portato almeno cinque imballaggi - un biglietto numerato per partecipare a una speciale lotteria. A fine gennaio, infatti, in diretta web verranno estratti i 100 vincitori che riceveranno dei buoni spesa da 100 euro l'uno.