Natale a Roma, dai trasporti agli eventi: la guida per il 25 dicembre in città

Roma festeggia il Natale. Luci e addobbi la rendono ancor più bella. Domina su piazza Venezia l'albero green che, acceso come da tradizione lo scorso 8 dicembre, è sfondo perfetto per foto e selfie per romani e turisti. In piazza del Campidoglio invece c'è "Pedalotto", l'albero di Natale a pedali. Sei biciclette collegate e sistemate in piazza hanno dato il via all'accensione, presentata dall'attore Antonio Giuliani, nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre scorso.

Le luminarie

Risplendono anche le luminarie di via del Corso, curate da Acea sul progetto creativo e realizzativo della società Medaarch, quest'anno dedicate alla pace e al dialogo. Lungo via del Corso, i fili di luci creano l'effetto di un cielo stellato, aperto e chiuso da due quadri artistici sulla pace, posti a piazza Venezia e piazza del Popolo. Il tema della pace e del dialogo è poi rafforzato da sei frasi con un messaggio di pace che intervallano i 1.400 metri di luminarie.

Natale a Roma: tutti gli eventi in programma

Numerosi gli eventi di Natale a Roma e dintorni. Dai concerti natalizi ai presepi, spettacoli teatrali e mostre. Non mancano gli spettacolari villaggi con elfi e Babbo Natale. Il calendario degli eventi di Natale a Roma è ricco e capace di soddisfare grandi e piccini. E per chi volesse approfittare del Natale per una gita fuori porta, anche i borghi nei dintorni di Roma propongono eventi all'insegna della magia natalizia.

Aperte le piste di pattinaggio sul ghiaccio, da piazza Re di Roma, fino all'Ice Park Foro Italico funzionanti tutti i giorni. Immancabile una visita ai Cento presepi in Vaticano sotto il colonnato sinistro di piazza San Pietro: tra le creazioni, la Natività dall'Ucraina con richiami agli scenari di guerra. Non mancano i Villaggi di Natale da scoprire il 25 dicembre. [Qui tutto quello che c'è da fare a Roma].

Oppure c'è Villa Borghese, la più celebre e centralissima villa romana dove fino all'8 gennaio c'è 'Christmas World', la manifestazione natalizia dove a disposizione di romani e turisti ci sono una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live. Inoltre sarà possibile passeggiare e vivere le atmosfere natalizie nel cuore di Berlino, Londra, Parigi, Tokyo, New York e al Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreate da abili scenografi.

Orari bus, metro e tram il 25 dicembre

A Natale, le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane saranno attive dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00. Le linee notturne, tra il 25 e il 26, sono regolarmente attive.

Le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare osservano l'orario 8:30-13:00 e 16:30-21:00, la ferrovia Termini-Centocelle in direzione Centocelle sarà in servizio dalle 8:30-14:00 e in direzione Termini dalle 8:03 alle 13.33, mentre nel pomeriggio, dalle 16:30, il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

La linea elettrica 119 mantiene anche nei giorni festivi il percorso p.zza Venezia - p.zza del Popolo - p.zza Venezia dalle 7:15 alle 20:15. La linea 100 viene attivata anche il 25 e 26 dicembre 2022.

Ztl Centro Storico e ztl Tridente

Il 25 dicembre saranno invece inattive. I 6 varchi elettronici nella zona del Tridente sono posizionati in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), via dei Pontefici (incrocio piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio via Capo le Case), via di San Sebastianello, (incrocio viale Trinità dei Monti), via del Gambero (incrocio via delle Convertite).

Natale sicuro a Roma

In vista del Natale è stata rafforzata la vigilanza su luoghi di culto, aeroporti e porti, stazioni ferroviarie, metropolitane, mezzi di trasporto collettivo. Lo ha indicato il Viminale al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, cui hanno preso parte i capi delle forze dell'ordine e dell'intelligence. A Roma, oltre le chiese e il Vaticano, particolare attenzione per le stazioni. Nel centro storico, presso le aree delle stazioni nevralgiche della metropolitana e i luoghi più frequentati dai turisti, verranno messi in atto gli stessi dispositivi preventivi già avviati in passato.

Cimiteri Roma: orario e apertura a Natale

A Natale i cimiteri Flaminio, Verano, Laurentino, Ostia e San Vittorino saranno aperti secondo il consueto orario invernale: ossia 7.30-18.00 con ultimo ingresso consentito fino a 1 ora prima dell’orario di chiusura. L’apertura dei cancelli dei cimiteri suburbani di Cesano, Isola Farnese, Santa Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese e Santa Maria del Carmine (Parrochietta) è prevista per oggi 25 dicembre con orario 8:00-13:00.

Fori Imperiali isola pedale domenica 25

Prevista la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con limitazioni al traffico e deviazioni per il trasporto pubblico. Ecco come cambia il percorso per alcune linee bus

- Linea 51 percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana.

- Linea 75 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore deviata Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino.

- Linee 85-87 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia deviate via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia.

- Linea 118 nelle tratta Circo Massimo-piazza Venezia deviata piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia

- Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.