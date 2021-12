Luci di Natale, via del Corso illuminata da un chilometro e mezzo di luminarie

Un chilometro e mezzo di luminarie con immagini che raccontano le bellezze e la storia della Capitale. Non c’è solo l’abete di piazza Venezia a ricordare ai romani l’arrivo del Natale.

Luminarie ed alberi di Natale

Con il progetto “Roma by light ACEA 2021™” infatti è stata realizzata un’illuminazione natalizia, nel centro cittadino e negli altri 14 municipi della Capitale, dove sono stati allestiti altrettanti alberi di Natale. Si tratta di un’iniziativa, già messa in campo dal 2019, che mira a coniugare la sostenibilità con l’innovazione. Un progetto che quest’anno si sposa con la campagna “Natale a Roma – Regaliamoci una città sostenibile” lanciata dal Campidoglio in accordo con la FAO. Sotto ogni albero, infatti, è stato sistemato un QR code da scannerizzare con delle azioni concrete da svolgere per cambiare il nostro stile di vita.

Un Natale sostenibile

Per coniugare risparmio energetico e valorizzazione del patrimonio artistico della città sono state installate da Acea 300mil luci a led. Una scelta che garantisce infatti un basso impatto ambientale, con una riduzione del 45% del consumo energetico giornalieri. Dunque in linea con gli obiettivi sposati dalla campagna “Natale a Roma – Regaliamoci una città sostenibile”.

Le luminarie di via del Corso

In via del Corso le luminarie si sviluppano per 1,5 km, con 17 pannelli con una ruota che rappresenta gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’Onu. MA anche con altri due pannelli con i loghi dei partner, uno all’inizio della via, l’altro verso piazza del Popolo. Inoltre la strada è stata addobbata con rappresentazioni garfiche luminose che ritraggono i luoghi simbolo della Capitale, come l’Arco di Costantino ed il Colosseo. Uno spettacolo senza eguali che i romani ed i turisti hanno potuto ammirare, come da tradizione e nonostante la pioggia, già a partire dalla giornata dell'8 dicembre.

Il messaggio del Campidoglio

“L’albero in piazza Venezia, le installazioni nei municipi e il sistema di luci sostenibili, il messaggio ai bambini – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – simboleggiano la volontà della nostra città di agire rispetto al dovere che abbiamo di salvare il nostro pianeta e, come ha scritto Papa Francesco nella Enciclica Laudato si', di “unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale”. Uno sviluppo cioè che metta al centro la persona e la costruzione di una “ecologia integrale”, al tempo stesso ambientale, economica, sociale e culturale, capace di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita quotidiana delle persone e orientata al bene comune e alla solidarietà fra le generazioni”.