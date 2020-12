Roma, Natale blindato: stretta su b&b, ristoranti e shopping. Gabrielli scrive ai prefetti

Sarà un Natale 2020 blindato a Roma (e non solo), quello previsto dal capo della polizia Franco Gabrielli che, in una circolare inviata ai prefetti in vista dell'entrata in vigore dal 21 dicembre del divieto di spostamento previsto dalla norme anti-covid, ha voluto porre l'accento su alcuni punti. Il tutto in attesa del nuovo Dpcm e dell'annunciata zona rossa natalizia.

Servizi di vigilanza

Saranno infatti organizzati servizi di vigilanza nelle stazioni, caselli autostradali, porti, aeroporti e alle fermate della metro. Controlli, quindi, che per queste feste natalizie non saranno solo in chiave antiterroristica. Monitoraggi ed ispezioni anche nelle strutture ricettive della città, come alberghi e B&B. Sorvegliate speciali, soprattutto nella Capitale le principali vie dello shopping e i luoghi della movida, dovre la Prefettura da settimane ha messo in campo il 'modello Roma'.

Cosa ha detto Gabrielli

Attente e coordinate misure di vigilanza "dedicando particolare attenzione alle aree di prevedibile affollamento, laddove è maggiore il rischio di inosservanza anche involontaria", chiede il capo della polizia Franco Gabrielli. "È prevedibile - scrive Gabrielli - nei prossimi giorni un incremento dei flussi di traffico sulla viabilità stradale e ferroviaria".

Gabrielli ha invitato quindi i prefetti a esaminare le problematiche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e i questori organizzare tavoli tecnici per i dettagli dei dispositivi anti-assembramento. I controlli dovranno coinvolgere sia la polizia locale sia le altre forze dell'ordine.