Roma capitale, nasce il portale "My Rhome": migliorerà l’efficienza e la qualità dei servizi offerti

È online “My Rhome, la Casa Digitale del Cittadino”, il portale realizzato da Minsait, società di Indra, che consente ai cittadini romani di interagire, digitalmente e dai propri dispositivi, con il proprio Comune.

Il nuovo portale del Comune di Roma

Grazie al portale, i cittadini romani saranno accompagnati in un nuovo modello di relazione con l’Amministrazione pubblica più diretto, personalizzato e digitale, in cui avranno a portata di click ogni servizio messo a disposizione dall’Ente, con il vantaggio di non dover più affollare gli sportelli fisici per pratiche realizzabili online. In questo primo rilascio, tra le varie funzioni, “My Rhome” consente la realizzazione e la gestione di segnalazioni, oltre all’accesso semplificato ai servizi scolastici, resi più accessibili per migliorare l’esperienza delle famiglie. Nelle prossime settimane il portale digitale si arricchirà di nuove funzionalità: i cittadini, ad esempio, potranno conoscere in tempo reale la propria condizione di credito e/o debito nei confronti dell’Amministrazione, ricevendo notifiche ad hoc sulle scadenze di pagamento. Tutto in un unico sito online, sempre accessibile dal proprio dispositivo preferito. “My Rhome” è un progetto di Roma Capitale che si inserisce all’interno di un ambizioso programma di trasformazione digitale dell’Ente, un’importante tappa nel percorso di smart citizenship intrapreso dalla capitale d’Italia.

Accesso ai servizi semplificato

Il progetto si completa, infatti, con un nuovo sistema di Citizen Relationship Management (CRM) che mette a disposizione di Roma Capitale uno strumento digitale per la gestione delle relazioni con i cittadini in modo centralizzato e multicanale, permettendo l’accesso ai servizi digitali per i cittadini romani e i visitatori della città. In questo modo, l’Ente migliora l’efficienza e la qualità dei servizi offerti, guidando il cittadino verso un nuovo modello personalizzato, mobile e self-service.

La nuova Casa Digitale dei cittadini romani conferma la crescente importanza di disporre di piattaforme all'avanguardia che permettano di rafforzare il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, soprattutto nell'attuale contesto pandemico, offrendo migliori servizi pubblici attraverso i canali digitali.

E-Government per una pubblica amministrazione più efficiente

Le soluzioni di e-Government di Minsait permettono ai cittadini e alle aziende di interagire con le loro pubbliche amministrazioni in modo agile attraverso molteplici canali. Secondo i dati della società, l’amministrazione elettronica può generare un risparmio del 70% nei costi di implementazione e manutenzione, così come una riduzione del 30% del tempo e della carta utilizzata per elaborare le pratiche grazie a un'efficiente trasformazione digitale.

Inoltre, le soluzioni di e-Goverment facilitano un approccio più vicino ai cittadini promuovendo la loro partecipazione alle iniziative pubbliche e migliorando l'accessibilità e il lavoro quotidiano dei dipendenti pubblici.

Minsait, società di Indra (www.minsait.com), è l'azienda leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies in Spagna e America Latina. Ha sviluppato più di 700 progetti di amministrazione elettronica in più di 26 paesi e oltre 250.000 dipendenti pubblici in tutto il mondo lavorano con soluzioni proprietarie o di terzi implementate da Minsait.