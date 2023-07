Mutui a Roma: sempre meno famiglie scelgono il tasso variabile. Chi ce l'ha paga il 60% in più

Continuano a crescere i mutui a tasso variabile, a causa della decisione di aumentare i tassi da parte della Banca Centrale Europea. Nel Lazio e a Roma la percentuale di persone che hanno optato per questa tipologia di finanziamento sono meno della media nazionale. Una notizia positiva, macchiata però dall'incremento delle rate mensili che si è verificato negli ultimi 18 mesi.

Quanto pesano i mutui a tasso variabile per le famiglie del Lazio

Quanti sono i cittadini del Lazio che hanno scelto, nell'ultimo anno e mezzo, di chiedere un mutuo con un tasso di interesse variabile? Circa il 13,2% dei casi totali, secondo quanto stimato da un'analisi svolta da Facile.it e Mutui.it. A livello nazionale la media è del 14,5% e questo fa sì che il Lazio si posizioni al penultimo posto della classifica che mostra l'incidenza dei mutui a tasso variabile sul totale dei finanziamenti erogati regione per regione. In media, chi è intestatario di un contratto di finanziamento ha ottenuto dalle banche 166.889 euro e a causa degli aumenti ha visto crescere la propria rata fino al 60% in 18 mesi. Significa che un mutuo da 500 euro al mese è arrivato a 800, scombussolando completamente gli equilibri finanziari di una famiglia.

Numeri inferiori alla media nazionale e in continua diminuzione

Nel Lazio, sempre secondo l'analisi dei due portali italiani, da gennaio 2022 a giugno 2023 il 13,2% dei nuovi mutuatari ha scelto il variabile puro. Ma la concessione di questo tipo di finanziamento è costantemente calata invece dall'inizio dell'anno corrente. A fronte di un 30% rilevato nell'ultimo trimestre 2022, a giugno 2023 i variabili nel Lazio erano meno del 10% del totale. Un trend che è destinato a calare ulteriormente "se si considera che tra la richiesta del mutuo e la stipula passano 4 o 5 mesi in media" conferma il managing director prodotti di finanziamento di Facile.it, Ivan Cresto.

Le rate sono passate da 514 a 816 euro in un anno e mezzo

L'identikit di chi ha ottenuto un mutuo a tasso variabile nel Lazio da gennaio 2022 ad oggi è quello di una persona che ha ottenuto, mediamente, un importo poco sotto i 167.000 euro per acquistare un immobile dal valore poco superiore ai 230.000 euro. I soggetti avevano, al momento della richiesta, 36,5 anni e hanno siglato un piano di ammortamento pari a quasi 27 anni. Chi ha ottenuto il finanziamento a gennaio 2022, per esempio 142.000 euro da restituire in 25 anni, oggi si trova a pagare 816 euro al mese, il 60% in più della rata iniziale da 514 euro con un tasso (TAN) passato dallo 0,67% al 4,83%. A Roma l'età media dei mutuatari e la lunghezza del finanziamento sono identiche rispetto ai dati regionali, ma si alta l'importo erogato e quindi anche il lavore degli immobili: 172.000 euro di mutuo per acquistare case da circa 247.000 euro.