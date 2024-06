Anche a Roma le donne rischiano di subire mutilazioni genitali e matrimoni forzati. I dati

In Italia si stima che tra il 15 e il 24% delle ragazze siano a rischio mutilazione genitale, sulle oltre 76mila che provengono da Paesi in cui questa pratica è diffusa. Per questo, Action Aid ha presentato anche a Roma, dopo Milano, un nuovo modello di prevenzione e intervento contro le MGF (mutilazioni genitali femminili) e contro i matrimoni precoci e forzati.

ActionAid contro le mutilazioni genitali femminili

Il progetto si chiama "Join our Chain" ("unisciti alla nostra catena") ed è promosso da Action Aid. Offre un sistema coordinato e innovativo "per combattere queste pratiche lesive", come spiega la onlus. Per riuscire a prevenire e fronteggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile e i matrimoni precoci e forzati, l'approccio integrato coinvolge scuola, servizi sociosanitari, forze dell'ordine, comunità migranti, mediatrici linguistico-culturali.

Le fasi di intervento

Le fasi principali in cui si articola l'intervento sono tre. Emersione: una raccolta di segnali di rischio o una presa di coscienza informale di un caso. Invio: segnalazione di un caso a uno o più attori sul territorio, al fine di facilitare l'accesso a servizio di assistenza di base e specialistici. Assistenza e protezione: l'obiettivo è appunto proteggere e supportare la bambina, ragazza o donna nell'uscita dalla situazione di rischio.

Il fenomeno a Roma

Data l'alta presenza di comunità migranti a Roma, indubbiamente il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (che, ricordiamo, vengono effettuate fuori da ogni sistema sanitario ufficiale) e dei matrimoni forzati e precoci (quasi sempre sotto i 18 anni d'età) coinvolge primariamente la città di Roma. D'altronde sono i numeri a dirlo. In base a quelli elaborati da ActionAid, che prendono spunto da statistiche Istat, Unicef e Parsec, nella Capitale vivono 81.693 persone provenienti dai Paesi in cui queste pratiche sono più diffuse. Parliamo di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Mali, Etiopia, Somalia, Nigeria, Bangladesh, Guinea, Senegal e Pakistan.

I Paesi più colpiti

L'incidenza maggiore di mutilazioni genitali femminili si registra in Somalia (98%), Guinea (96%), Egitto (91%) ed Eritrea (89%). Per quanto riguarda i matrimoni forzati, invece, il Paese in cui si registrano di più è la Guinea (21% sotto i 15 anni e addirittura 52% sotto i 18), il Bangladesh (18% sotto i 15 anni, 59% sotto i 18), la Nigeria (17% sotto i 15 anni, 43% sotto i 18). In Burkina Faso l'incidenza di matrimoni forzati sotto i 18 anni è al 52%, come in Guinea.

"Nonostante la crescente consapevolezza e le condanne internazionali, queste pratiche continuano a rappresentare una grave violazione dei diritti umani - commenta la vicesegretaria generale di ActionAid Italia, Katia Scannavini -, derivanti da disuguaglianze di genere prodotte da sistemi sociali, culturali e normativi di stampo patriarcale. Questo modello di intervento intende fornire una risposta concreta e coordinata alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati".