Verde, hi-tech e integrato con il quartiere: come sarà il nuovo Museo della Scienza

Aperto al quartiere e alla città, un parco come spazio centrale, una teca hi-tech a "custodirlo", allestimenti flessibili e immersivi: sono questi alcuni dei punti cardine del progetto che ha vinto il concorso per la realizzazione del nuovo Museo della Scienza. La struttura, finanziata con 75 milioni di euro, nelle intenzioni del sindaco Roberto Gualtieri aprirà i battenti all'inizio del 2027, lì dove un tempo c'erano le caserme di via Guido Reni.

Il progetto vincitore per il nuovo Museo della Scienza

Uno studio di architetti di Prati realizzerà il Museo della Scienza, nel complesso delle ex caserme di via Guido Reni al Flaminio. Si chiama Adat e si è aggiudicato il concorso di idee valutato da una commissione esaminatrice presieduta dall'archistar Daniel Libeskind. Il progetto, dal nome "Science Forest", è firmato da un gruppo di lavoro con esperienza internazionale. Svelati il 20 luglio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, i vincitori hanno anche mostrato alcuni rendering di come sarà, nelle loro intenzioni, il Museo: aperto al quartiere, integrato con la città esistente e riformulabile in base alle esigenze, in linea con il Progetto Urbano Flaminio, il Piano Integrato di Intervento e il MAXXI.

I dettagli: un parco coperto, il ristorante, una teca hi-tech

All'interno, il cuore del progetto sarà un grande parco aperto, ma coperto. Adat Studio ha pensato di minimizzare l'impatto ambientale e assicurare flessibilità all'edificio. Alcuni degli elementi dell’edificio esistente sono conservati e riutilizzati con interventi mirati, come il mantenimento della facciata esistente in muratura, mentre le strutture interne in calcestruzzo saranno demolite e riciclate. Il Museo, in particolare al piano terra, sarà un luogo di svago, studio, dibattito e incontro con la scienza protagonista. Ci saranno poi il foyer a doppia altezza, caffetteria, bookshop e un ristorante con accesso su via Guido Reni. Al piano terra il corpo sud sarà dedicato alla galleria on-demand e a spazi di diverse proporzioni e altezza, la stecca a est permetterà flessibilità negli allestimenti, che saranno immersivi e dialogheranno con l'esterno. L'edificio sarà coronato da una teca semi-trasparente, ricoperta da celle fotovoltaiche per garantire alla struttura del Flaminio una elevata produzione energetica.

Il Museo della Scienza verrà realizzato da uno studio di Prati

Il progetto vincitore del concorso è stato scelto da 70 proposte: "E' molto bello, capace di integrarsi - ha commentato Gualtieri durante la presentazione in Campidoglio - con quello che intorno, a partire dal Maxxi ma non solo. Esprimo soddisfazione per questo lavoro fatto nei tempi previsti. "Un lavoro di squadra - ha detto l'assessore alla Cultura Gotor - è da decenni che si discute di un museo per promuovere, diffondere e rendere accessibile la cultura tecnico-scientifica in tutte le sue forme e finalmente è realtà". Per l'assessore creare questo museo "si tratta di dare un contributo per definire un sistema di produzione culturale di tipo scientifico che deve essere organizzato - ha proseguito -, ma soprattutto condiviso. La conoscenza non può guardare soltanto alla qualità di un'istituzione, ma anche alla quantità delle persone che possono effettivamente fruirne".

Inaugurazione entro inizio 2027

I lavori, se tutte le tempistiche verranno rispettate, dovrebbero iniziare entro il 2025 come confermato anche dall'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, con porte aperte a inizio 2027: "Con il Museo della Scienza e la Rigenerazione della Caserma da parte di Cassa Depositi e Prestiti, il grande MaXXI, il lavoro del Foro Italico, il recupero dello stadio con l'ipotesi progettuale che vorremmo fosse presentata quanto prima da CDP e Credito sportivo e con gli interventi di Sapienza nel Borghetto - spiega Veloccia - il Flaminio è uno dei quadranti di più intensa trasformazione urbanistica. Vogliamo esaltare in modo coordinato e unitario questa trasformazione, valorizzando l'idea del Distretto del Contemporaneo lanciata dell'ambasciatore Vattani a cui stiamo lavorando con Sapienza e con tante personalità, a partire dal Professor Purini".