Le parole d'odio sui muri di Roma diventano messaggi positivi: il progetto del museo della Luce

Gli insulti e espressioni di odio e intolleranza, che si trovano spesso sui muri della Capitale, diventano messaggi d’amore, speranza e inclusione. Basta solo cambiare qualche lettera: è il progetto lanciato dal Museo della Luce, lo spazio espositivo di 1000 metri quadri in via Aracoeli 6 e chiamato “Passa al lato luminoso”.

Come funziona l’iniziativa

La campagna punta a coinvolgere la comunità locale per contrastare le espressioni di offesa, intolleranza e odio, trasformandole in messaggi positivi. Per promuoverla il museo ha creato un’apposita pagina web dedicata a tutti coloro che, infastiditi dal persistere e diffondersi di messaggi negativi, vogliono contribuire al loro contrasto e alla vivibilità degli spazi pubblici. I cittadini possono scattare fotografie di scritte offensive, volgari o minacciose e caricarle sulla pagina online: gli operatori del museo valuteranno le segnalazioni e, se reputate meritevoli d’intervento, attiveranno team di artisti e volontari che si recheranno sul posto e provvederanno a correggere le parole con lettere adesive, brillanti al buio, per cambiarne in positivo il significato. “Tali adesivi – si legge in una nota - non saranno mai applicati sul patrimonio storico o artistico, seppur davvero facili da rimuovere e non dannosi: la speranza, però, è che non vengano staccati fino a quando il muro verrà ripulito”.

Le parole della direttrice del museo

Egle Videikaite, direttrice del museo della Luce, commenta così l’iniziativa: “Nell’epoca dell’hate speech, la nostra campagna vuole sensibilizzare e coinvolgere la comunità in un’azione, al contempo simbolica e concreta, che - grazie all’approccio creativo - non si limiterà a cancellare le manifestazioni di disprezzo, discriminazione e violenza ma riuscirà a ribaltarle in messaggi di empatia, comprensione e amore per le persone e l’ambiente urbano. Passa al lato luminoso! è dunque un invito a essere protagonisti di questa trasformazione e siamo convinti che la città di Roma, con il forte senso d’appartenenza della sua comunità, sia il luogo ideale per illuminare un simile progetto”.