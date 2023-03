A Roma il primo museo al mondo prossimo al consumo zero, c’è il progetto

Roma potrebbe essere la prima città al mondo ad ospitare il museo prossimo al consumo zero. L’iniziativa è stata presentata durante il convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ingegneria per lo sviluppo sostenibile. Il progetto è stato ideato dall'artista e innovatore di tecnologie energetiche Geo Florenti.

Inaugurato nel 1982, il Museo Storico della Comunicazione inaugurato nel 1982, unico in Italia, rappresenta tutte le vicende che hanno contrassegnato le innovazioni tecnologiche nel mondo delle telecomunicazioni, ma racconta anche le vicende storiche e culturali di grandi inventori, a partire da Meucci e Marconi. “Gli attuali problemi causati dalla crisi energetica e di materie prime, con il blocco delle produzioni asiatiche, renderanno sempre più difficile l’impostazione di progetti per mancanza di tecnologie convenzionali – ha sottolineato Geo Florenti - Per garantire alla Specie i servizi energetici primari ai quali è stata abituata, è necessaria una rapida sostituzione delle tecnologie energetiche convenzionali, puntando necessariamente su soluzioni totalmente inedite ed ecocompatibili di facile realizzazione a km 0, passando ad impiegare nelle componentistiche solo minime quantità di eco-materie prime attraverso processi di produzione a impatto zero”.

Le inedite soluzioni tecnologiche proposte in Museo Hybrid mettono in luce, e in modo razionale, alcuni necessari cambiamenti radicali nelle tecnologie energetiche convenzionali, che da più di un secolo sono rimasti inalterati. Con la sua ricerca Geo Florenti apporta una profonda rivisitazione dei sistemi energetici ed illuminotecnici dei musei, applicabile ovviamente a tutti gli immobili. L’abbassamento dei consumi di energia di rete e la semplificazione delle materie prime utilizzate nella realizzazione della componentistica delle nuove tecnologie, sono i binari sui quali si sviluppa Museo Hybrid.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dagli studenti della Facoltà di Ingegneria della Sapienza hanno manifestato con entusiasmo di voler collaborare al progetto pilota e il professor Ferrero, già autore di numerosi scritti, ha confermato il supporto del Corso di Laurea in ingegneria per l'architettura da lui presieduto. All’appuntamento anche la consigliera dell'Ambasciata di Romania Raluca Eclemea che ha sottolineato quanto la Romania sia una terra da millenni vicina alla cultura e alla civiltà romana e di come Geo Florenti, originario della Transilvania, si inserisce nel solco di storiche innovazioni.

Al Chiostro di San Pietro in Vincoli, storica sede della Facoltà di Ingegneria della Sapienza, si è anche parlato del Rapporto Mondiale sull'Ingegneria, sul ruolo degli ingegneri nel raggiungimento degli obiettivi delle Nazioni Unite e sull'universo femminile nell'ingegneria italiana che il rapporto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri vede tra i Paesi più industrializzati proprio l'Italia all'avanguardia. “L'obiettivo Net Zero fissato dall'Unione Europea per raggiungere un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio applicando queste soluzioni che saranno sperimentate all'Eur potrebbe essere raggiunto molto prima della prevista scadenza – ha sottolineato Massimo Gazzè, Presidente del Comité Européen des Journalistes e della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur – Sono particolarmente orgoglioso che questa avanzatissima soluzione tecnologica sia stata ideata da un artista che ha mosso i primi passi nel nostro territorio".

Ha aggiunto: "Proprio in un Liceo del nostro Municipio, Geo Florenti sta realizzando insieme agli studenti l'illuminazione e ventilazione a consumo zero dell'Aula Magna dell'Istituto tecnico Alberti posizionato davanti al Palazzo della Civiltà Italiana. Se Roma sarà presto la prima città al mondo ad aver realizzato un museo prossimo al consumo energetico zero, il mio auspicio è che proprio una culla di antica civiltà come la nostra amata Città eterna divenga una moderna Capitale interculturale e tecnologica”.