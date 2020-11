Roma omaggia Maradona, sui muri di Trastevere l'opera di Harry Grab per il più grande di sempre

Anche Roma, a modo suo, ricorda Diego Armando Maradona morto il 25 novembre del 2020, per una crisi cardiaca causata da un'edema polmonare acuto. L'improvvisa morte del Diez, del Pide de Oro, del più grande di sempre, ha suscitato grande dispiacere in tutto il mondo.

"La morte di un Dio", hanno titolaro i giornali da quelli argentini a quelli francesi, dall'Asia all'Africa: perchè col Pibe de Oro se ne va il calcio, come solo lui sapeva incarnare. Anche Roma l'ha omaggiato, a farlo ci ha pensato lo street artist Harry Greb.

Il creative desiner noto anche per aver immortalato tra gli altri anche Bruce Lee con Papa Francesco, George Floyd e Gigi Proietti, ha omaggiato Diego Maradona con una maxi figurina con la fascia alla Che Guevara e la scritta "Adìos Gran Campeon".

E in via del Politeama, a Trastevere, già in molti si sono fatti selfie per immoltalarsi con alle spalle El Diez. Un altro street artist, Maupal, sul proprio sito ha invece messo in vendita l'opera di Maradona, con l'aureola, disegnata da Papa Francesco, riprendendo il disegno che tanto aveva fatto discutere.