Suor Giorgia (Meloni) e gli ultimi: rimosso il nuovo murale di Tvboy

"Tutte le cose belle durano poco...#SuorGiorgia". E' durata poco più di 24 ore l'ultima opera di Tvboy, comparsa sotto forma di poster nella zona di Campo de' Fiori. Come accaduto lo scorso 8 settembre, quando venne rimossa un'altra opera dello street artist intitolata "Odi et amo". In quel caso il disegno raffigurava la futura presidente del consiglio dei ministri che si baciava con Matteo Salvini - con vicino un Berlusconi affacciato in una finestra, con i due che nascondevano due coltelli dietro le spalle. Anche in questo caso il murale, come accaduto due mesi e mazzo fa, è stato rimosso. Come scrive Tvboy in una stories su Instagram "Addio Suor Giorgia. L'opera si trovava in via Santa Aurea 135 ma è stata rimossa questa mattina (24 novembre ndr) dopo che è stata scoperta la posizione".

Suor Giorgia e gli Ultimi

A rendere pubblica l'opera era stato lo stesso Tvboy postando la foto sui propri profili social: "Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questo.Mc 12,29-31". Una premier con l'abito talare, sorridente, con in braccio un bimbo africano. L’immagine che rievocava le classiche Madonne con Bambino dell’iconografia. Ed al Vangelo secondo Marco si era affidato lo street artist che con le sue opere ha sempre ‘scioccato’ e comunicato qualcosa.

Questa volta protagonista della provocazione sono stati i flussi migratori (come si evince dagli hashtag usati a corredo del post Instagram: #Amore #Aiuto #Deboli #Ultimi #Umili #Chiesa #Umanità #Cristianità #Italia) e l’umanità con cui dovrebbero essere gestiti. Il posto dell’opera muraria non era stato rivelato per evitare la censura come successo in altre occasioni. Una volta scoperta la location è stato però cancellato.