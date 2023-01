Cancellato il murale di Laika a sostegno delle donne afgane

L'immagine di una donna afgana completamente coperta da un burqa, con indosso due scarpe rosse col tacco. L'opera di Laika, street artist romana attiva dal 2019 di cui non si conosce l'identità, era presente dall'agosto 2022 in via Carlo Fea, zona Nomentana, in prossimità dell'ambasciata dell'Afghanistan. Oggi è stata cancellata.

Cancellato il murale di Laika a via Carlo Fea

A denunciarlo la stessa artista, che cinque mesi fa aveva deciso di focalizzare l'attenzione sui diritti delle donne, oppresse in Afghanistan dopo il ritorno al potere dei Talebani nell'agosto 2021. "Zapatos rojos, save Afghan women" il nome dell'opera, che raffigura una donna con burqa azzurro che lascia intravedere solo tacchi a spillo rossi ai piedi. La ragazza sembra camminare verso la vicina amasciata afgana, che si trova a circa 100 metri di distanza su via Nomentana. “In un anno le donne sono ‘scomparse’ - denunciava Laika all'annuncio del murale -. Scomparso è il loro diritto di lavorare, di andare a scuola, di amare senza essere sottomesse (i matrimoni infantili sono in drammatico aumento),di mostrare il loro corpo, il loro volto.Chi si ribella rischia arresti, torture e sparizioni forzate".

Laika: "E' censura, due poster cancellati in pochi giorni"

Ma adesso il murale non c'è più, qualcuno lo ha coperto: operatori Ama, come accaduto in altre occasioni anche di recente? E' stata l'ambasciata stessa? Non è dato saperlo: "Due opere cancellate in due giorni, è censura" accusa Laika. "Un poster contro la mafia, l’altro a sostegno delle donne afghane - prosegue - . Ho sempre detto che lascio alla strada il compito di decidere la sorte delle mie opere, ma questo è un vero e proprio atto deliberato di censura“. Il poster anti-mafia menzionato dalla street artist e attacchina romana è quello che si trovava in provincia de L'Aquila, nel comune di Costarelle di Preturo, dove è recluso Matteo Messina Denaro, superboss di Cosa Nostra latitante dal 1993. L’opera ritraeva il piccolo Giuseppe Di Matteo, barbaramente ucciso nel 1996 dalla mafia solo per essere figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo.

Amnesy: "Certe opere dovrebbero essere indelebili"

“Che si tratti di motivi politici legati a un intervento dell’ambasciata o a questioni di ‘decoro’ che chiamano in causa altri soggetti - ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Internazional Italia - ,ci rammarica profondamente che l'opera sia stata cancellata. Opere d’arte del genere dovrebbero rimanere indelebili nel tempo“.