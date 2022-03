A Monti spunta un murale contro la guerra in Ucraina

Diamo tutti un calcio alla guerra. Su un muro del rione Monti nella notte è apparso un murale con due dei leader della terra, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e quello degli Stati Uniti Joe Biden, ritratti da bambini, calzoncini corti e un pallone in mano. Un cartello ammonisce: “Vietato giocare alla guerra”.

Guerra in Ucraina: un murale a Monti

“Gli autori di questa follia dovrebbero tornare bambini, le prime grandi vittime di questa tragedia che non ha tregua. Da piccoli si litigava, ci si picchiava sui campetti di calcio, ma subito si faceva la pace” - dice Anonimo 74, autore del murales contro l’invasione della Russia in Ucraina. “Dobbiamo rispettare le rispettive differenze, le diverse bandiere. Ma mai arrivare allo scontro finale, spargimento di sangue”.

Il murale contro la guerra in Ucraina

Anche la street art dunque scende in campo per la pace. Vent’anni a Londra nel mondo del design e della moda, lo street artist romano ha già realizzato diverse opere sempre affisse a Monti. Il suo, nel tragico momento della guerra in Ucraian, è un omaggio alla innocenza dell’infanzia e alla competizione sportiva, “le uniche due armi per combattere i conflitti tra i popoli”.