Coronavirus, nel II municipio casi positivi tra i dipendenti: sedi chiuse per sanificazione 

Da oggi le sedi del municipio Roma II (via Tripoli e via Dire Daua) rimarranno chiuse per l'intervento di sanificazione che dovrebbe terminare entro mercoledì 28 ottobre.

Un'azione necessaria a causa della positività al coronavirus di alcuni dipendenti municipali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nel frattempo – si legge in una nota del municipio – sono state attivate le procedure di contact tracing". "Vorrei rassicurare la popolazione - aggiunge la presidente Pd del parlamentino Francesca del Bello - che la chiusura è un atto dovuto e precauzionale al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici e per i cittadini".