Rastrellamento del Ghetto: il municipio XII e XIII ricordano il Sabato Nero

Continuano le giornate in memoria del 16 ottobre 1943, il Sabato Nero quando le truppe nazifasciste invaserò il ghetto ebraico e rastrellarono gli ebrei di Roma. In memoria dell’89esimo anno dalla tragedia, i municipi XII e XIII hanno programmato degli eventi.

Municipio XIII

Mercoledì 19 ottobre L'aula consiglio del municipio XIII ospita l'evento in ricordo della razzia degli ebrei romani. Per l’occasione i ragazzi della 3E dell’IC Rosmini e della 3G dell’IC Capozzi saranno ospiti nell’aula municipali per una mattinata di riflessioni e dibattito. Saranno proiettati filmati dell’archivio Storico messi a disposizione dall’Istituto Luce e anche la testimonianza di Fabiana Di Segni, nipte di Fatina Sed una sopravvissuta di Auschwitz.

Municipio XII

Il municipio XII ha organizzato due eventi, alle 11 e 30 presso le Pietre d'inciampo di piazza Rosolino Pilo e alle 12:30 presso il Civico Giusto a via di Donna Olimpia 35, per ricordare il rastrellamento del 16 Ottobre 1943 e tutte le vittime della violenza nazifascista. Agli eventi parteciperanno i rappresentanti della Comunità ebraica di Roma, l'associazione nazionale ex deportati Aned, l'Anpi e gli studenti delle scuole del territorio. Oltre a Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII, saranno presenti la Vicepresidente Alessia Salmoni, l'assessora alla scuola Stella Squillace, l'assessora alla cultura Gioia Farnocchia e il presidente della commissione politiche culturali Simone Colafranceschi.

“Sarà un momento importante in cui attraverso l'esercizio della memoria potremmo rendere ancora una volta onore alle vite di uomini, donne, anziani e bambini travolte in quel giorno di odio e infamia. Ricordare è un dovere diceva Primo Levi” scrive sui social Tomassetti.