Da Trastevere a Ostiense, otto ore senza acqua: tutte le vie interessate

Da Trastevere a Ostiense, passando per Portuense e Monteverde: sarà una notte senza acqua per molte zone di Roma. Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie dei Municipi XI, XII e I. Per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, Acea Ato 2 svolgerà i lavori nelle ore notturne.

Municipio I, XI e XII senza acqua: le strade interessate

Di conseguenza, dalle ore 22:00 di martedì 14 dicembre alle ore 06:00 di mercoledì 15 dicembre si verificheranno abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua alle utenze che si trovano nelle seguenti strade:

Via Portuense (tratto da porta Portese a Via Ettore Rolli e Tratto da Via Giovanni Volpato a Via Quirino Majorana); Lungotevere Portuense; Lungotevere degli Artigiani; Via Antonio Pacinotti; lungotevere Vittorio Gassman; lungotevere di Pietra Papa; Lungotevere degli inventori; Via di Santa Passera; Via della Magliana (da Piazza; Antonio Meucci a vicolo di Santa Passera); Via della Magliana Antica; Via Quirino Majorana (da Via Oderisi Da Gubbio a Via del Fornetto); Via del Fornetto; Piazza Biondo Flavio (stazione Trastevere); Viale Trastevere (da Piazza; Biondo Flavio a Via delle Fratte di Trastevere); Viale Marconi; Via Enrico Fermi; Via Pietro Blaserna; Via Oderisi da Gubbio; Piazza Meucci; Via Gerolamo Cardano; Via Francesco Grimaldi; Via Enrico Fermi; Via Borghesano Lucchese; Piazzale della Radio; Via Antonio Pacinotti; Via Giovanni Caselli; Via Pietro Teofilato; Via Ettore Rolli; Via Angelo Bellani; Via Panfilo Castaldi; Via Bernardino Passeri; Via Nicolò Bettoni; Via Cesare Pascarella; Via Nicolò Bettoni; Via Federico Rosazza; Via Ippolito Nievo; Via Angelo Bargoni; Via Dandolo (da Viale Glorioso a Via Calandrelli); Via Filippo Casini; Viale Glorioso; Via Teodoro Pateras; Via Gaetano Sacchi.

Da Trastevere a Ostiense, otto ore senza acqua: arrivano le autobotti

Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 22:00 di martedì 14 dicembre alle ore 06:00 di mercoledì 15 dicembre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Lungotevere Pietra Papa, angolo Ponte Marconi; Piazzale della Radio; Via Quirino Majorana, angolo Via Giovanni Caselli Via Ettore Rolli, angolo Via Cesare Pascarella; Viale Trastevere, Angolo Largo Berardino da Feltre.

I consigli di Acea Ato 2 per evitare inconvenienti

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. “Scusandosi per il disagio arrecato, Acea Ato 2 invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il

periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua”. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.