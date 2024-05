Taxi, in un anno e mezzo elevate appena 300 multe per alterazione delle tariffe

Taxi parcheggiati davanti al Colosseo, fuori dagli stalli regolari. Tariffe per le corse decise dall’autista, il tassametro che scompare. Una situazione dovuta, in parte, al poco personale preposto ai controlli. A Roma, da gennaio 2023 ad oggi, sono state elevate appena 300 sanzioni ai tassisti per “alterazione della tariffa comunale”, una pratica molto antipatica e che vede come vittime previlegiate i turisti. Vuol dire che invece di usare il tassametro per pagare una corsa, il conducente dell’auto bianca “propone” un prezzo ai clienti prima ancora di salire a bordo del mezzo, a prescindere da tempi e distanze da percorrere. Secondo questi dati, fenomeni di genere si verificherebbero meno di una volta al giorno.

Situazione fuori controllo al Colosseo

La zona dove sembra che la situazione sia maggiormente fuori controllo è quella del Colosseo, così come ripreso anche dalle telecamere di Mi Manda Rai Tre, in una puntata dello scorso 10 marzo. Lì si vedono turisti raggirati, auto parcheggiate dove non dovrebbero e la giornalista autrice del servizio che ha avuto la “sfortuna” di trovare un taxi senza tassametro. Così, dopo la messa in onda della puntata, la consigliera di Italia Viva, Francesca Leoncini, ha scritto direttamente al comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, per sapere quali azioni si stiano studiando per arginare certi fenomeni.

I numeri

La risposta alle domande della Leoncini è arrivata a fine aprile e quanto emerge fa molto riflettere. Nella lettera, firmata dalla vicecomandante della polizia locale, Donatella Scafati, si spiega che da gennaio 2023 ad aprire 2024 siano state elevate 300 sanzioni per “alterazione delle tariffe comunali”, di cui 67 solo al Colosseo. Inoltre, sono stati trasmessi 200 rapporti informativi al dipartimento mobilità sostenibile e trasporti per violazioni disciplinari. Ora, si capisce benissimo che le numerose testimonianze di situazioni del genere raccolte quasi quotidianamente dall’utenza e l’esiguo numero di sanzioni non coincidono minimamente, anzi.

Verso il Giubileo

Tra poco, inoltre, ci sarà il Giubileo con milioni di turisti stranieri in città. Tuttavia, in previsione dell’anno giubilare, è allo studio, scrive ancora la vicecomandante della polizia locale, “una revisione e implementazione delle modalità di svolgimento e dei luoghi di servizio della sezione squadra vetture nelle località più interessate da tali fenomeni di illegalità”. Parliamo di quegli agenti che si occupano, appunto, del controllo delle attività collegate al servizio pubblico non di linea. Per fortuna, quindi, che sono stati appena presentati i 746 nuovi agenti della polizia locale, che arriveranno a 1.000 prima del Giubileo.

“L’obiettivo sarà quello di agire attuando forme di controllo flessibili per contrastare tutti quei comportamenti scorretti verso gli utenti e ancor più gravi in considerazione della spendita del nome dell’amministrazione” si legge ancora nella risposta della vicecomandante. Si privilegeranno, ovviamente, i luoghi maggiormente frequentati dai turisti e da chi è in viaggio per lavoro, “soggetti per loro natura più esposti agli abusi dei tassisti disonesti”. Non mancherà, ovviamente, l’attività di “contrasto verso tutti i soggetti che tentano di operare in mancanza delle condizioni di base per il servizio, costituite dalla licenza o dall’autorizzazione comunale, fatto che spesso presenta aspetti di maggiore visibilità, specie nei pressi delle stazioni ferroviarie”.

Sciopero e licenze

Il mondo dei taxi, intanto, è in continuo subbuglio. Il 21 maggio ci sarà infatti sciopero nazionale di 24 ore, con manifestazioni lungo le strade di Roma contro i decreti attuativi voluti dal Mit. Entro l'estate, poi, dovrebbe arrivare il bando per le nuove 1.000 licenze annunciate a più riprese dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un altro momento di sicura tensione con le auto bianche, contrarie all'arrivo di nuovi mezzi sul territorio romano nonostante le diverse richieste dell'Antitrust.