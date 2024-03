Dopo il parcheggio selvaggio arrivano le multe, domenica di sanzioni a Centocelle

Vedere tram bloccati a Centocelle a causa della sosta selvaggia non è una novità, anzi. Succede spesso, troppo, e soprattutto nei week end. Il quartiere viene preso d’assalto specialmente dagli amanti dell’aperitivo che lasciano le loro automobili ovunque, spesso anche sui binari lungo i quali passano i mezzi Atac. L’ultimo fine settimana la situazione è letteralmente esplosa. Sabato 16 marzo un’auto ha paralizzato per quasi un’ora il quartiere mentre il giorno dopo, domenica 17 marzo, sono state elevate altre decine e decine di sanzioni alle auto in divieto di sosta.

Tram bloccato

Come abbiamo raccontato su RomaToday, sabato 16 marzo un’automobilista, poco prima delle 19, ha parcheggiato l'auto a centro strada impedendo ai tram di effettuare la curva e di immettersi, proveniente da via Bresadola, su via Delpino. Alla fine, è intervenuto un carroattrezzi per rimuovere il mezzo ma, nel frattempo, erano saltate decine di corse del tram della linea 5.

Cosa stesse facendo di così importante l’automobilista che ha lasciato lì la sua Citroen è un mistero. Per chi abita a Centocelle era sicuramente qualcuno che doveva fare l’aperitivo in quale locale della zona. In passato, una signora, per farsi una lampada abbronzante, aveva bloccato per mezzora le linee dei tram su via Federico Delpino. Di casi simili ce ne sono stati diversi negli ultimi anni e, nonostante le denunce per interruzione di pubblico servizio, questi atteggiamenti incivili non sembra vogliano terminare.

Domenica di multe

Sempre a Centocelle, al Forte Prenestino, domenica 17 marzo si teneva una nuova edizione di Enotica, una rassegna dedicata al vino. Dopo il caos del giorno prima, Centocelle si è svegliata nuovamente prigioniera della sosta selvaggia lungo via Federico Delpino. Centinaia di auto parcheggiate nei modi più disparati sono state multate dai vigli urbani nel primo pomeriggio. Peccato che, una volta andate vie le pattuglie della polizia locale, le auto sono tornate ad invadere le strade, in particolare, ancora una volta, via Federico Delpino

Serve la prevenzione

Quanto accaduto nel week end ha riacceso la discussone nel quartiere sul problema della sosta selvaggia. “Serve un servizio preventivo – dice un residente – nell’ora dell’aperitivo certe situazioni si verificano praticamente sempre. Le auto parcheggiano ovunque e chi vive qui diventa prigioniere del proprio quartiere” racconta chi vive a Centocelle. “Tutti sapevano che c’era l’evento al Forte Prenestino – dice un altro – i vigili sono arrivati quando la situazione era già fuori controllo e, poco dopo, le auto hanno ripreso a parcheggiare ovunque”.