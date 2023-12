Semaforo Tuscolana, dopo le proteste per le multe parla la sindaca: "È tutto a norma"

Il tema multe al semaforo di via Tuscolana, all’incrocio con via dell’Acqua Acetosa al confine fra il confine di Roma e quello di Frascati diventa elemento di discussione nazionale. Infatti Francesca Sbardella sindaca di Frascati è intervenuta sui social parlando di un'intervista rilasciata al TG1 per difendere l’impianto e il photored, apparecchio elettronico che tramite fotocamera individua le automobili che infrangono il codice della strada e che porta alle multe degli automobilisti.

Il tema

L’impianto semaforico in questione è composto da due semafori che consentono agli automobilisti di andare dritto verso Frascati oppure svoltare a sinistra. La svolta è poco praticata e quindi capita spesso che diverse auto occupino la zona interessata alla svolta per proseguire poi verso i Castelli senza rispettare la fila, che anzi aumenta proprio per questa manovra. L’utilizzo del photored ha fatto fioccare le multe visto che fotografa coloro i quali commettono tale manovra non consentita. Questo ha fatto diviso l’opinione pubblica fra chi finalmente è soddisfatto e fra chi lo ritiene un atto ingiusto visto la legittimità del loro comportamento perché “la linea che separa le carreggiate è tratteggiata prima del semaforo”.

Il Photored cos'è e come funziona

Il photored è un apparecchio elettronico che rileva e documenta con foto il passaggio con rosso da parte dei veicoli negli incroci regolati da semafori. Esso si basaa su sensori di rilevamento immersi nell'asfalto prima e dopo la linea di arresto del semaforo. Attivo solo quando il semaforo è rosso, il photored scatta una foto alla macchina prima quando attraversa i primi sensori poi i secondi.

L’intervento della sindaca

Francesca Sbardella sui social difende il semaforo, il photored e dunque lavoro della sua Amministrazione. “Questa mattina (lunedì 11 dicembre, ndr) una troupe del TG1 ha richiesto una mia intervista per chiedermi contezza dei fatti relativi al semaforo su Via Tuscolana, incrocio con via dell'Acqua Acetosa” – annuncia la sindaca – “Sebbene trovi irrituale e sorprendente che il servizio pubblico nazionale si interessi di una questione locale, peraltro in merito a un sistema utile al rispetto del codice della strada e della sicurezza, non mi sono sottratta e auspico che l'intervista possa andare in onda per intero. Ho difatti spiegato che il photored installato su quell'impianto semaforico rispetta tutte le leggi in vigore e che è stato installato per una questione di sicurezza, essendo numerosi i sinistri occorsi negli ultimi anni”.

L’obiettivo dell’Amministrazione

Nel suo post social la sindaca frascatana regala però un annuncio importante per i cittadini sempre sul tema sicurezza e viabilità. Infatti Sbardella prevede la realizzazione di una rotatoria che servirà a rendere l’incrocio della discordia più sicuro e il traffico più scorrevole. Ecco le sue parole: “L'obiettivo della nostra Amministrazione è quello di realizzare una rotatoria, proprio per snellire il traffico e rendere l'incrocio più sicuro, nei tempi e nelle modalità previste in questi casi”.