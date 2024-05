A Roma 177 mila multe per la sosta selvaggia nei primi tre mesi del 2024

Da gennaio a marzo sono state elevate a Roma 177 mila sanzioni per sosta vietata. I quartieri più problematici sono Parioli e Centro. Si potrà fare ancora di più quando entreranno in servizio i nuovi vigili e sarà nuovamente attivo lo steet control. Lo ha detto la vice comandante della polizia locale di Roma Capitale e dirigente della direzione pianificazione servizi operativi, Donatella Scafati, nel corso della commissione capitolina Turismo dedicata ai temi della sosta selvaggia in città.

Multe a raffica

Scafati, nel corso dell’audizione richiesta dal presidente Mariano Angelucci, ha sottolineato che “da gennaio il comandante De Sclavis ha dato delle direttive ben precise attraverso la direzione pianificazione servizi operativi che dirigo”. Indicazioni che hanno dato i risultati sperati nonostante manchino “tante unità”. Nell’arco di circa quattro mesi e mezzo dall’inizio del 2024 sono state elevate 125mila sanzioni sugli articoli 157 e 158 del codice della strada, ovvero sulla sosta dei veicoli, solo per quelle rilevate con i tablet e palmari. In tutto, da gennaio a marzo 2024, le sanzioni per sosta irregolare sono state 177 mila. Per quanto riguarda i quartieri di Roma, al primo posto c’è Parioli. Al secondo per numero di multe c’è il I gruppo Trevi. Quest’ultimo, ha evidenziato Scafati, “è quello che risente di più della carenza di personale. Ci sono manifestazioni autorizzate o spontanee ogni giorno. Abbiamo visto i manifestanti di Ultima generazione che hanno imbrattato le vetrine dei negozi di lusso del centro. Ci sono stati 15 fermati, portati presso la sede del I gruppo a Trevi per l’identificazione”.

La circolare di De Sclavis “viene rispettata da tutti i dirigenti dei territori e chiede presidi e fluidificazione quotidiana degli itinerari con vigilanza dinamica o fissa”. Sono le doppie file “quelle che creano il problema maggiore” ha aggiunto Scafati. Buoni risultati anche dagli autovelox e dal controllo “con il lettore informatico che consente la verifica dei posti riservati alle persone fragili, con una pattuglia fissa ogni giorno”.

Rimozione

Sul capitolo della rimozione dei mezzi, Scafati ha spiegato che De Sclavis ha prorogato il servizio con la società che, attualmente, opera nella Capitale. “Poi si dovrà rifare la gara ma ci penserà il comandante con l’amministrazione” ha aggiunto.

Street control

Non è ancora ripartito lo “street control”, il sistema testato nel 2014 per la prima volta e che ora sta andando incontro ad una sorta di “reboot” . Parliamo di un software che prevede telecamere a infrarossi, installate sulle auto della polizia municipale, capaci di individuare immediatamente chi parcheggia in doppia fila o in divieto. Il sistema permette, così, controlli in tempo reale anche sullo stato assicurativo e dei bolli delle auto. “Ancora non è partito il servizio” ha spiegato la vicecomandante "perché mancano ancora alcuni accorgimenti per renderlo funzionante". Fin quando è stato utilizzato lo street control, oltre ad aumentare il numero di multe, aveva praticamente azzerato il numero delle contestazioni delle sanzioni elevate.

Nuovi vigili

Di recente, Roma ha salutato i 746 nuovi vigili che pattuglieranno le strade della città. dovevano essere di più visto che in 50 hanno rinunciato al momento della firma del contratto. “Non si scalerà subito la graduatoria” ha detto Scafati che ha poi aggiunto di sperare di “di averli per il Giubileo”. I nuovi caschi bianchi “verranno distribuiti non solo nelle zone centrali perché c’è carenza di personale ovunque”.