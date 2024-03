Sul bus senza biglietto, aumentano i controlli (e le multe): 500 sanzioni al giorno

In vista del Giubileo 2025 Atac ha deciso di continuare una fase di "tolleranza zero" verso i furbetti del biglietto. Una strategia avviata nel 2023 e che ha portato un aumento delle sanzioni, rispetto all’anno precedente, del 14%. Una stretta contro chi pensa di poter viaggiare gratuitamente (e impunemente) sui mezzi del trasporto pubblico.

Controllori in azione

I verificatori Atac che, ogni giorno, controllano i ticket sui mezzi sono 240. Non parliamo di un numero effettivo ma di quelli attivi al netto di turnazioni, ferie ed altro. Un risultato possibile grazie ad una riorganizzazione interna e fatto a risorse invariate, ovvero senza assumere nuovo personale. Un metodo, tra l’altro, che servirà anche per garantire i controlli durante il Giubileo 2025.

Tornando ai dati, nel 2023 i verificatori Atac hanno controllato 3 milioni e mezzo di passeggeri. Parliamo di una media di 10.000 utenti al giorno e che segna un netto miglioramento: rispetto al 2022, infatti, i controlli sono aumentati del 14%.

Sanzioni emesse

A fronte dei milioni di controlli, sono state emesse 185.000 sanzioni, una media di 500 al giorno. Questo significa che solo il 5% delle persone controllate è sprovvisto di abbonamento o ticket. Insomma, i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici a Roma rispettano, nella stragrande maggioranza dei casi, le regole.

Pagamento delle multe

Ci sono state delle novità importanti anche per quanto riguarda le tempistiche nel pagamento delle multe. Il 56% delle sanzioni, infatti, è stato pagato entro i cinque giorni dal ricevimento della sanzione. Questo permette all’utente di avere una riduzione dell’importo da pagare. Una tendenza positiva che sta continuando anche nel 2024.

Obiettivo Giubileo

Ovviamente durante il Giubileo 2025 aumenteranno gli utilizzatori del trasporto pubblico. I dati hanno dimostrato che si possono migliorare i controlli anche rimanendo a risorse invariate, facendo “semplicemente” lavorare meglio i dipendenti ed organizzando il servizio con efficienza. Per Atac sarà quindi una bella sfida far fronte all’Anno Santo ma, almeno per quanto risulta a RomaToday, ad oggi non sono ancora previsti piani “straordinari” per i verificatori.