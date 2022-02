Occupazioni abitative, lì dove la sanità fatica ad arrivare: contro il Covid ecco il progetto di Medici Senza Frontiere

Il Covid non ha solo stravolto le abitudini di milioni di persone, rendendo più difficili le relazioni interpersonali e colpendo il tessuto economico del nostro Paese, ma ha anche ampliato il divario sociale tra chi ha facilmente accesso al sistema sanitario nazionale e chi non riesce nemmeno ad avere un tampone rapido per uscire dalla quarantena.

I comitati di salute negli stabili occupati

Ad aprire un ampio focus sul tema è stata Medici Senza Frontiere, la ong che opera in Italia dal 1999 e nel periodo più buio dell'ondata pandemica ha lavorato in 14 distinte occupazioni abitative di Roma, assicurando l'accesso alle misure di prevenzione e cura per circa 4.000 persone. Il progetto si è svolto dall'aprile 2020 al dicembre 2020 in collaborazione con le autorità sanitarie locali e altre organizzazioni, tramite la creazione di "Comitati di Salute" all'interno delle occupazioni.

Vaccini per oltre 1.300 persone

La squadra di Medici Senza Frontiere ha facilitato la vaccinazione anti-Covid 19, garantendo almeno una dose a oltre 1.300 persone altrimenti tagliate fuori dal servizio, spesso perché sprovviste di tessera sanitaria, non avendo diritto a una residenza. "Il modello sviluppato dimostra come si possa supportare una popolazione in condizioni di particolare fragilità sociale - spiega la dottoressa Lucia Borruso, responsabile dei progetti di MSF a Roma - unendo gli sforzi e le risorse delle autorità sanitarie e delle Ong. Quello di Roma è un modello replicabile in interventi mirati all’inclusione sanitaria delle popolazioni non coinvolte nelle politiche di prevenzione e gestione delle emergenze”.

Esclusi se privi di residenza

Un accesso non discriminatorio alla vaccinazione, al tampone e al rilascio del green pass è tra i punti focali della campagna della ong e centrale nel rapporto pubblicato in questi giorni dopo la fine del progetto. "Dopo oltre un anno dall’inizio della campagna vaccinale - spiega MSF -, la mancanza di residenza, di codice fiscale o di tessera sanitaria ancora rappresenta un ostacolo per l’accesso alle cure e al vaccino contro il Covid-19. In questi ultimi mesi MSF ha supportato la ASL Roma 2 nell’organizzazione di giornate dedicate alla campagna vaccinale per persone non iscritte al servizio sanitario, facilitando così la vaccinazione con almeno una dose di 1.306 persone, che altrimenti non avrebbero potuto accedere al vaccino secondo le procedure standard. Inoltre, il team di MSF è riuscito a far accedere alcuni abitanti delle occupazioni abitative e di altri insediamenti informali ad altri servizi, come l’ottenimento del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)".

"Fondamentale che tutti abbiano accesso al vaccino"

“Queste nuove regole - aggiunge Bianca Benvenuti, responsabile advocacy MSF per Roma - potrebbero rappresentare un ostacolo per l’accesso ai locali delle Questure per richiedere il rinnovo dei permessi di soggiorno o anche per presentare la prima domanda d’asilo. Questo è solo l’ultimo caso in cui le regole anti-Covid possono risultare discriminatorie nei confronti della popolazione migrante e per questo è fondamentale che tutti possano avere accesso alla vaccinazione e all’ottenimento del Green Pass”. "Tra gli abitanti delle occupazioni abitative di Roma - aggiunge la dottoressa Borruso - ci sono molte persone con malattie croniche, bisogni medici particolari, in età avanzata e soggetti vulnerabili. Soprattutto in queste realtà dove spesso è difficile mantenere un adeguato distanziamento sociale è fondamentale che le persone abbiano accesso al vaccino contro il Covid-19 per prevenire il contagio e l’aggravarsi della malattia”.

Rientrata a scuola dopo 45 giorni

Un caso su tutti è quello di una bambina di 10 anni, all'interno di un'occupazione abitativa storica di Roma Est, che è rimasta lontana dai banchi di scuola per addirittura 45 giorni. La nonna è risultata positiva e la bambina non è riuscita ad accedere al tampone di controllo dopo 10 giorni di isolamento per confermare la negativizzazione. "Grazie all'intervento di MSF la signora è riuscita ad uscire dall'isolamento ottenendo il green pass e sua nipote ha potuto fare ritorno a scuola e alla sua vita normale” ha spiegato la coordinatrice sanitaria dei progetti MSF in Italia, Sara Radighieri.

Cosa raccomanda Msf

Le raccomandazioni di Medici Senza Frontiere alle istituzioni per quanto riguarda l'assistenza nelle occupazioni abitative sono principalmente cinque: attivare o rafforzare se esistenti i servizi di prossimità tramite l'assistenza domiciliare integrata e le unità di assistenza domiciliare, facilitare l'accesso alla vaccinazione per la popolazione delle occupazioni evitando procedure alternative o parallele rispetto a chi è regolarmente iscritto al servizio sanitario regionale o nazionale, promuovere iniziative per incrementare l'adesione alla campagna vaccinale tramite una comunicazione interculturale e inclusiva, date piena attuazione alle normative per l'iscrizione al sistema sanitario nazionale anche senza iscrizione anagrafica, infine facilitare l'accesso ai servizi di prevenzione e cura di primo livello per chi è in condizioni di fragilità sociale, eliminando il requisito della territorialità della residenza dove è richiesto.