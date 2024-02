Tram TVA, Azione chiede chiarimenti sul tracciato e indennizzi per i commercianti

La tramvia va realizzata ma con tutte le dovute attenzioni. È questo, in sintesi, il contenuto della mozione presentata dal gruppo capitolino di Azione, insieme ai colleghi del I Municipio, sulla TVA, la tramvia Termini Vaticano Aurelio. Una delle opere più attese e discusse della città sulla quale anche lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ammesso le difficoltà di realizzazione. In ballo, infatti, non c’è solo la costruzione dell’opera, rimasta in bilico fino all’ultimo. A preoccuparsi sono soprattutto residenti, commercianti e frequentatori delle aree interessate dai lavori.

La TVA prevede il collegamento tra la stazione Termini e, sdoppiando la linea, tra piazza Risorgimento e piazza Giureconsulti. Binari che passeranno lungo strade monumentali, che costeggiano aree archeologiche ed edifici storici. Contando che l’infrastruttura sorgerà in pieno centro, problemi e dubbi sono quasi fisiologici.

Punti fermi

Il Campidoglio ha avviato una serie di incontri con i cittadini per parlare del progetto e per raccogliere anche pareri sul come migliorare la tramvia. È ovvio che non sarà possibile stravolgere la TVA per come è stata pensata. Però, come si sottolinea nella mozione, dal ciclo di confronti sono venuti fuori alcuni punti fermi. La rete di associazioni intervenute hanno voluto rassicurazioni sul fatto che il percorso tramviario venga realizzato “in sede esclusiva, senza barriere, ma che escluda categoricamente l’autorizzazione di percorrenza a taxi, mezzi TPL, NCC, auto di servizio”, si legge nella mozione. Il percorso, poi, deve avere semafori che diano la precedenza ai tram e prevedere “la percorrenza in sede promiscua”, quindi dove possono passare anche auto e mezzi pubblici, “solo per tratti molto limitati e laddove non esistano soluzioni di viabilità alternative”.

Proposte migliorative

Durante gli incontri sono arrivate anche proposte migliorative del progetto. Tra le più interessanti c’è quella che vorrebbe far passare la TVA sui binari del tram 8. È stata chiesta una variante di tracciato nel tratto di linea tra la fermata Venezia e l’inizio di Corso Vittorio Emanuele II, utilizzando appunto il tratto esistente della linea tranviaria 8, lungo circa 400 m, compreso tra piazza Venezia e via Arenula. Una richiesta arrivata direttamente dal X Municipio di Roma. Invece, il Comitato Rione Monti, l’Associazione Dimore Storiche Italiane e la CNA hanno chiesto un piano di cantierizzazione delle opere “che tenga conto degli accessi residenziali, delle attività, anche commerciali, in essere, dei cantieri già esistenti (es. Piazza Venezia) e dell'interferenza con gli attuali flussi di traffico e della salvaguardia delle aree contigue”.

Le richieste a Gualtieri

La mozione che, come detto, è stata presentata identica sia in I Municipio, da Giuseppe Lobefaro, Sofia De Dominicis e Maurizia Cicconi, che in Campidoglio, dalla capogruppo Flavia De Gregorio, chiede al sindaco Roberto Gualtieri di impegnarsi a tenere conto delle proposte pervenute finora. Oltre a dare una sede esclusiva alla tramvia, si chiede al primo cittadino di istituire un osservatorio permanente per tutta la durata dei lavori e di promuovere un approfondimento del piano del traffico e di circolazione di tutte le aree interessate dal tracciato della TVA. Infine, per evitare problemi analoghi a quelli, ad esempio, raccontati con il cantiere di Piazza Pia, si vogliono prevedere indennizzi ai commercianti delle vie interessate dall’opera, i quali “subiranno un sicuro calo delle entrate relative alle loro attività, un settore già in profonda crisi”.