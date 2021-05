VIDEO | Tutti pazzi per Mourinho: i romani commentano l'arrivo dello Special one

Nei bar non si parla quasi d'altro. C'è chi sfoglia il giornale sportivo e sogna grandi risultati per il prossimo anno. ma anche chi teme che senza dei nuovi giocatori il "Mazzone portoghese" non basti. Ieri l'annuncio della società con cui si conferma che José Mourinho è nuovo alenatore della Roma.

Siamo quiandi passati dal quartiere di Villa Goirdiani per capire com'è stata accolta la notizia tra i tifosi. Ma anche i laziali sembrano entusiasti: "Fa bene alla città".