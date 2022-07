Il tifoso che ha fatto la proposta di matrimonio davanti a Mourinho

Lo “special one” per un’occasione speciale: una proposta di matrimonio. Succede anche questo a José Mourinho, che nei giorni scorsi ha incontrato un tifoso della Roma durante la preparazione estiva della squadra, in Portogallo, ed è stato testimone di un momento all’insegna del romanticismo.

A inginocchiarsi per chiedere la mano della compagna è stato un tifoso spagnolo, arrivato allo Stadio Municipal di Albufeira, a Faro (Algarve) per incontrare il ct della Roma. La coppia è riuscita a entrare e a posare per una foto con Mourinho, ma prima che il tecnico giallorosso potesse allontanarsi il tifoso gli ha chiesto di aspettare qualche minuto e ha preso per mano la compagna, suscitando qualche perplessità subito svanita nel vederlo inginocchiarsi.

“Tu sai che per me la Roma è molto importante, sono romanista da 24 anni - ha esordito il tifoso rivolto alla fidanzata - Mi è costato molto trovarti, ma penso ne sia valsa la pena, e né io né tu ci siamo mai persi una partita. Per questo, prima di vederne altre, voglio chiederti se mi vuoi sposare”.

La proposta si è chiusa con una risposta affermativa, lacrime, un abbraccio e gli applausi dei presenti, Mourinho compreso. E poi il grido: “Forza Roma sempre”. Il video della proposta è stato in seguito condiviso sugli account social della Roma, scatenando una pioggia di commenti. Tra cui l’inevitabile: “E se nasce una bambina, poi, la chiameremo… Roma”.