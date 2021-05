Tutti pazzi per Mourinho a Roma: i politici romani omaggiano lo Special One

Virginia Raggi, Nicola Zingaretti, Carlo Calenda e i tanti messaggi di benvenuto a Roma della politica capitolina per José Mourinho, nuovo tecnico giallorosso

L’ingaggio di Mourinho della Roma ha entusiasmato tutti i tifosi giallorossi e i nostalgici dello Special One. Ma non solo. Infatti pure il mondo della politica romana ha schiacciato l’occhio all’arrivo del portoghese in Capitale.

Il saluto della politica

Il primo a salutare il Mago di Setubal è stato Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. “Un anno speciale per Roma #Mourinho” – twitta il leader di Azione, che aggiunge – “Mo tocca costruire uno stadio serio. Rapidamente. Prossima settimana la nostra proposta. #ASRoma #Mourinho”.

Pure il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti tramite il suo profilo Twitter ha dato il benvenuto al tecnico portoghese. “Benvenuto #Mourinho!” – continua l’ex segretario del Partito Democratico – “Mi sembra Mi sembra un grandissimo colpo, la dimostrazione che Roma è una piazza importante che può nuovamente tornare a competere con le grandi città del mondo, nello sport e nello sviluppo economico. Il declino non è l’unico destino possibile.

Non mancano nemmeno gli auguri di buon lavoro al nuovo tecnico della Roma, da parte della sindaca Virginia Raggi. L’attuale sindaca, candidata pure le prossime elezioni amministrative attraverso i suoi social dice: “Benvenuto a José #Mourinho, nuovo allenatore dell'@OfficialASRoma. La nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale. Auguro buon lavoro a lui e al club giallorosso”.

Mourinho un fenomeno trasversale che tocca più ambienti, da quello prettamente sportivo a quello politico.