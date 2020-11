È morto Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh. Il musicista si è spento ieri sera in un ospedale di Roma, aveva 72 anni. La notizia è stata annunciata su Twitter dall'amico Bobo Craxi che ha scritto: “Ora suona anche da lassù” ed è stata poi confermata su Facebook da Roby Facchinetti.

Morto Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh

"Stefano ci ha lasciato. Era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato... Oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando. Poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa" - si legge nel post firmato insieme dagli altri componenti del gruppo Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.

La carriera con i Pooh: l'ultima canzone per Bergamo martoriata dal Covid

Stefano D'Orazio è stato strumentista, autore e scrittore. È stato membro dei Pooh per quasi quarant'anni, dal 1971 al 2009, e poi tra il 2015 e il 2016, quando il gruppo ha dato l'addio alle scene. Nel 2020, in piena pandemia, aveva scritto con Roby Facchinetti 'Rinascerò, rinascerai' dedicata a Bergamo martoriata dal Coronavirus.

Anche D’Orazio è risultato positivo. "Una notizia improvvisa, che ci lascia senza parole, costernati. Non sapevo avesse una malattia pregressa ma il Covid ha colpito ancora" - ha detto Loretta Goggi in lacrime durante la diretta di ieri sera di Tale e Quale Show su Rai1.